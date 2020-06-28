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"Заря" и "Десна" имеют шансы на второе место": тренер "Шахтера" рассказал о главной интриге в УПЛ

28 июня, 10:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Донецкая команда в субботу выдала боевую ничью с луганчанами в Киеве

В эти выходные проходит 28-й тур чемпионата Украины по футболу. Вчера вечером "Шахтер" и "Заря" разошлись ничьей на "Олимпийском". Донецкий коллектив уже получил золотые медали, а вот борьба за вторую позицию продолжается.

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Об итогах поединка с "Зарей" рассказал португальский наставник "горняков" Луиш Каштру. Его слова приводит официальный сайт "Шахтера":

"У нас была немного нетипичная неделя: мы тренировались всего два дня и знали, что будем не так скоординированы. Постарались выиграть у очень сложного соперника... Вышли ребята, которые не так часто выходят в стартовом составе, но все они очень ценны и в любой момент могут показывать качественный футбол. Все полностью отдались работе против сильной команды, которая создавала нам сложности в течение всего сезона. Игра была нестабильной, и ее результат заслуженный.

Цель сезона уже достигнута – мы стали чемпионами. Однако хотим победить во всех оставшихся матчах. Мы будем ставить тех, кто, как мы решим, сможет лучше себя показать в каждом конкретном поединке. И помним о еще одной цели: 5 или 6 августа предстоит играть с "Вольфсбургом", поэтому сейчас нужно правильно все спланировать, чтобы подойти в хорошей форме".

Также специалист высказал мысли по поводу того, кто получит путевку в квалификацию Лиги чемпионов:

"Думаю, борьба будет идти до самого конца. "Александрия" немного отдалилась от второго места, но надежда, возможно, у них еще есть. "Колос" по очкам далеко, но это тоже хорошая команда. "Динамо" – клуб с историей, хорошо организованный, с отличным тренером и квалифицированными футболистами. Однако я также вижу возможность у "Десны" и "Зари" побороться за второе место. Думаю, психологическая составляющая станет решающей: кто станет действовать безопаснее, спокойнее относиться ко многим моментам в игре, в итоге и займет второе место".

Узнавайте расписание, прогнозы, результаты 28-го тура чемпионата Украины.

Смотрите видеообзор матча "Шахтер" – "Заря" на "Олимпийском":

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