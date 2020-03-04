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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" обыграла "Львов" и сохранила второе место в чемпионате

4 марта, 19:03

Максим Перепелица

Команда Виктора Скрипника забила два гола в ворота соперника

В 21-м туре чемпионата Украины "Заря" победила "Львов". На 54-й минуте Кабаев открыл счет с передачи Лунева. Вышедший на замену Богдан Леднев прямым ударом со штрафного сделал счет 2:0 в концовке второго тайма.

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"Заря" набрала 43 очка и вернулась на второе место чемпионата Украины, опережая "Динамо" на одно очко. ПФК "Львов" идет на девятой позиции.

Голы: 1:0 – 54 Кабаев, 2:0 – 89 Леднев.

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"Заря" – Василь, Иванисеня, Вернидуб, Тымчик (Каменюка, 90), Громов, Чеберко, Кабаев, Кочергин, Лунев (Леднев, 80), Цвек, Цыганик.

"Львов" – Сарнавский, Братков, Борзенко, Гончар, Люлька (Велвес Байано, 65), Жонатан (Приймак, 83), Бопесу, Богунов, Алваро, Ренан Абнер (Яковелли, 58), Рожерио Шина.

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Предупреждения:

Гончар (31), Борзенко (38), Богунов (40), Алваро (70), Тымчик (70), Кабаев (73), Цыганик (76), Братков (87).

Ранее мы рассказывали, что игрок "Мариуполя" шикарно "нарисовал" нарушение: судья повелся и вручил сопернику желтую карточку. Ибрагиму Кане показали предупреждение за несуществующий фол.

Смотрите, как "Заря" обыграла "Мариуполь":

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чемпионат Украины Заря Луганск ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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