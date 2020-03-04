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Игрок "Мариуполя" шикарно "нарисовал" нарушение: судья повелся и вручил сопернику желтую карточку

4 марта, 18:01

Максим Перепелица

Ибрагиму Кане показали предупреждение за несуществующий фол

В 21-м туре чемпионата Украины "Мариуполь" обыграл "Ворсклу" со счетом 3:0. Этот поединок можно было бы назвать простой игрой в УПЛ, если бы не один забавный эпизод. На 75-й минуте встречи арбитр Александр Дердо показал желтую карточку полузащитнику полтавчан Ибрагиму Кане за фол против Вячеслава Танковского. Повтор эпизода демонстрирует, что игрок гостей даже не касался футболиста "Мариуполя", а хавбек хозяев получил повреждение сам в движении.

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Интересно, что на 74-й минуте Танковский вышел на поле, а уже через минуту произошел эпизод, в ходе которого он получил повреждение. Уже через пару минут игрок был заменен. Позже, вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин заявил, что игрок не симулировал, и в клубе ждут результатов МРТ.

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Ворскла Полтава Вячеслав Танковский

Источник: Сегодня|Спорт

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