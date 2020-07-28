"Заря" официально объявила о приходе украинца из Бельгии и бразильца

В межсезонье сразу несколько игроков покинули "Зарю" – бронзового призера чемпионата Украины. В связи с этим луганский клуб пытается "залатать дыры" и находит новых футболистов. На прошлой неделе мы сообщали, что на место Михайличенко в "Зарю" пришел бразилец. Сегодня клуб подтвердил эту информацию официально на своем сайте.
24-летний левый защитник Жуниор Родригес выступал в Северной Македонии за "Вардар" – лучшую команду страны. Причем отличался высокой результативностью, с пятью голами став вторым бомбардиром коллектива в сезоне. Соглашение с ним рассчитано на два года
Также контракт с "Зарей" подписал полузащитник Егор Назарина. 23-летний украинец уже успел поиграть за "Днепр" и "Карпаты", а также в чемпионате Бельгии за "Антверпен". Последние полгода он провел в аренде во львовском клубе, забил шесть мячей, оказавшись лучшим бомбардиром "Карпат". Контракт заключен на три года.
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Смотрите, как "Заря" играла с "Шахтером" вничью в чемпионате Украины:
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