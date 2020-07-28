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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" официально объявила о приходе украинца из Бельгии и бразильца

28 июля, 14:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Хавбек Егор Назарина и левый защитник Жуниньо пополнили состав луганчан

В межсезонье сразу несколько игроков покинули "Зарю" – бронзового призера чемпионата Украины. В связи с этим луганский клуб пытается "залатать дыры" и находит новых футболистов. На прошлой неделе мы сообщали, что на место Михайличенко в "Зарю" пришел бразилец. Сегодня клуб подтвердил эту информацию официально на своем сайте.

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24-летний левый защитник Жуниор Родригес выступал в Северной Македонии за "Вардар" – лучшую команду страны. Причем отличался высокой результативностью, с пятью голами став вторым бомбардиром коллектива в сезоне. Соглашение с ним рассчитано на два года

Также контракт с "Зарей" подписал полузащитник Егор Назарина. 23-летний украинец уже успел поиграть за "Днепр" и "Карпаты", а также в чемпионате Бельгии за "Антверпен". Последние полгода он провел в аренде во львовском клубе, забил шесть мячей, оказавшись лучшим бомбардиром "Карпат". Контракт заключен на три года.

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