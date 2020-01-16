"Заря" подписала футболиста сборной Хорватии: игрок уже включился в тренировочный процесс

Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт рассчитан на два с половиной года.
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Ловро уже присоединился к нашей команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.
Хорват выступать за луганчан под четвертым номером. Добавим, что Цвек выступал за сборную Хорватии U-20, проведя два матча.
Кстати, Назарий Русин намекнул на появление Скрипника у руля "Динамо". Нападающий "Динамо" Назарий Русин, комментируя свое возвращение из аренды в "Заре" в лагерь киевского клуба, заинтриговал болельщиков фразой о своем желании снова встретиться с главным тренером луганчан Виктором Скрипником.
Смотрите, как забивает Назарий Русин:
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