"Заря" подписала футболиста сборной Хорватии: игрок уже включился в тренировочный процесс

Ловро Цвек будет играть под четвертым номером

Ловро Цвек / Фото: Twitter

Хорватский полузащитник Ловро Цвек стал игроком луганской "Зари". Контракт рассчитан на два с половиной года.

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Ловро уже присоединился к нашей команде и включился в тренировочный процесс. Футболист может быть задействован в качестве опорного полузащитника, а также сыграть в полузащите справа.

Хорват выступать за луганчан под четвертым номером. Добавим, что Цвек выступал за сборную Хорватии U-20, проведя два матча.

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Кстати, Назарий Русин намекнул на появление Скрипника у руля "Динамо". Нападающий "Динамо" Назарий Русин, комментируя свое возвращение из аренды в "Заре" в лагерь киевского клуба, заинтриговал болельщиков фразой о своем желании снова встретиться с главным тренером луганчан Виктором Скрипником.

Назарий Русин / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Смотрите, как забивает Назарий Русин:

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