"Заря" разорвала контракт с японцем, который пробыл в клубе год и ни разу не сыграл

Ицуки Урата пробыл в "Заре" год / Фото: Facebook

Одна из сильнейших команд Украины, луганская "Заря", сегодня лишилась сразу двух футболистов. Как мы сообщали, вратарь "Зари" Никита Шевченко получил травму на сборе в Турции. Тяжесть повреждения кандидата в сборную Украины неизвестна. Также покинул расположение клуба, но уже навсегда, японский полузащитник Ицуки Урата.

Официальный сайт клуба по этому поводу написал небольшое сообщение: "Луганская "Заря" по обоюдному согласию, разорвала контракт с японским полузащитником Ицуки Уратой. Урата перешел в нашу команду в начале 2019-го года, но закрепиться в составе луганчан так и не сумел. Желаем Ицуки удачи в его будущих командах".

Читайте о десятке лучших голов вратарей: Шовковский, Пятов и другие.

Реклама

Японец провел в "Заре" менее года и выступал за молодежную команду луганчан. Его контракт был рассчитан еще на два года, но его решили разорвать. В свое время ныне 22-летний футболист выступал за юниорскую и молодежную сборные Японии.

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

На сборе в Турции подопечные Виктора Скрипника обыграли "Нефтчи" (4:0) и "Лодзь" (1:0).

Смотрите, как "Заря" уступила "Александрии" в чемпионате Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама