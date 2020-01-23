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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" разорвала контракт с японцем, который пробыл в клубе год и ни разу не сыграл

23 января, 16:17

Ицуки Урата не смог закрепиться в луганской команде

Ицуки Урата пробыл в "Заре" год

Ицуки Урата пробыл в "Заре" год / Фото: Facebook

Одна из сильнейших команд Украины, луганская "Заря", сегодня лишилась сразу двух футболистов. Как мы сообщали, вратарь "Зари" Никита Шевченко получил травму на сборе в Турции. Тяжесть повреждения кандидата в сборную Украины неизвестна. Также покинул расположение клуба, но уже навсегда, японский полузащитник Ицуки Урата.

Официальный сайт клуба по этому поводу написал небольшое сообщение: "Луганская "Заря" по обоюдному согласию, разорвала контракт с японским полузащитником Ицуки Уратой. Урата перешел в нашу команду в начале 2019-го года, но закрепиться в составе луганчан так и не сумел. Желаем Ицуки удачи в его будущих командах".

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Японец провел в "Заре" менее года и выступал за молодежную команду луганчан. Его контракт был рассчитан еще на два года, но его решили разорвать. В свое время ныне 22-летний футболист выступал за юниорскую и молодежную сборные Японии.

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На сборе в Турции подопечные Виктора Скрипника обыграли "Нефтчи" (4:0) и "Лодзь" (1:0).

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