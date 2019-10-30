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Защитник "Динамо" рассказал, на какие деньги купил квартиру в центре Киева

30 октября, 09:55

По словам Александра Караваева, осуществить дорогую покупку ему помогли заработки в Турции

Лицо Караваева излучает улыбку

Лицо Караваева излучает улыбку / Фото: Facebook

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Защитник "Динамо" Александр Караваев, этим летом перебравшийся в столичный клуб, рассказал о покупке квартиры в центре Киева. Напомним, ранее сообщалось, что "Заря" получила за Караваева от "Динамо" 1,25 миллиона евро.

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После подписания контракта

После подписания контракта / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"На деньги, которые успел заработать за период выступлений в турецком "Фенербахче", получилось купить жилье в центре Киева, – поведал Александр Караваев. – Но если взять цены даже в радиусе 2-3 километров, то в этом комплексе еще достаточно средняя цена"

Смотрите, как забивает Караваев

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"Думаю о загородном доме, хотелось бы. Но это надо везде ездить, смотреть. А пока есть идея, но ты понимаешь, что там нужно постоянно жить, ухаживать. Также на это нужны средства, чтобы купить и содержать дом", – добавил динамовец Александр Караваев

Ранее шикарным особняком в Киеве похвастался другой новичок "Динамо". Условиями своего проживания в столице в соцсетях поделился Жерсон Родригес, перебравшийся в лагерь вице-чемпионов Украины из японского клуба "Джубило Ивата" за два миллиона евро.

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жилье чемпионат Украины Динамо Киев Александр Караваев

Источник: FootBoom

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