Суркис дает добро: в "Динамо" придут новые легионеры имени Красникова

Евгений Красников / Фото: FootBoom

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В зимнее трансферное окно в киевском "Динамо" стоит ждать появления новых легионеров. Об этом в эфире своей программы в YouTube сообщил известный журналист Игорь Цыганык. Напомним,в эту среду киевляне играют мегаматч 1/8 финала Кубка Украины. Смотреть трансляцию Динамо Шахтер можно будет в онлайне на нашем сайте.

"Ждать ли трансферов от Красникова в зимнее межсезонье? Да. Мне известно, что неделю назад он встречался с президентом "Динамо", чтобы обсудить стратегию на зиму. Вполне возможно, что трансферы будут и достаточно интересные", – сообщил Игорь Цыганык

Витор Буэно в "Динамо" не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Ранее Евгений Красников, занимающий столичном клубе пост вице-президента, привез в Киев трех бразильцев – Че Че, Буэно и Сидклея. Однако никто из них в "Динамо" не заиграл. Как результат, первые двое уже покинули клуб. Тогда как от Сидклея "Динамо" намерено избавиться зимой.

"Красников привез трех достаточно хороших бразильцев, – говорит Игорь Цыгынык. – Михайличенко вообще не понял, почему отпустили Че Че. В кулуарах говорили, что если бы на тот момент он был тренером, то этого бы не случилось. Сейчас Красникову и Михайличенко нужно найти общий язык, чтобы они согласовали трансферную политику"

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес / Фото: Facebook

"Пока к наставнику "Динамо" есть вопросы. Такое ощущение, что он делает максимальную ставку на тех игроков, которых он рекомендовал (будучи спортивным директором) А других футболистов просто "зачехлил". Это неправильно. Шансы должны быть у всех", – заключил Цыганык

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Напомним, после 12 туров в Премьер-лиге "Динамо" проигрывает 10 очков "Шахтеру". В последнем туре чемпионата Украины киевляне не сумели обыграть дома "Карпаты" (1:1). При этом "Динамо" установило антирекорд сезона – на трибунах НСК "Олимпийский" в поединке с львовянами пустовало 65 тысяч мест.

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