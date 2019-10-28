"Динамо "- "Шахтер": онлайн суперматча Кубка Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, 30 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" пройдет центральный матч 1/8 финала Кубка Украины: киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". В поединке сойдутся самые титулованные команды Украины и с большой долей вероятности будущий победитель трофея. Матч начнется в 19:30, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция матча.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДИНАМО" – "ШАХТЕР" 0:0

История противостояния "Динамо" – "Шахтер" в Кубке Украины:

Украинские гранды проведут 16-й матч между собой в рамках Кубка страны. В этот раз жребий свел их на довольно ранней стадии – 1/8 финала – но в истории противостояния есть поединки на еще большем расстоянии от финала. В 2012 году "Шахтер" и "Динамо" встречались в 1/16 финала и тогда "горняки" разгромили киевлян на "Донбасс Арене" со счетом 4:1, что в итоге стоило работы тогдашнему наставнику "бело-синих" Юрию Семину.

В целом же статистика в Кубке Украины следующая: 10 побед на счету "Шахтера", 5 матчей завершились пользу "Динамо". Отметим, что обе команды по разу одержали победы в послематчевых сериях пенальти. В целом же волей жребия "украинское классико" проходило ранее финала пять раз – и непременно в следующую стадию выходили "горняки".

"Шахтер" VS "Динамо" в Кубке Украины:

Реклама

Что касается побед в турнире, то "Шахтер" может похвастаться рекордным количествами трофеев – 13, у "Динамо" в коллекции лишь 11 Кубков.

"Динамо" и "Шахтер" в текущем сезоне:

Для "Динамо" и "Шахтера" эта встреча станет третьей в сезоне. Традиционно команды встречались в матче за Суперкубок Украины – тогда еще команда Александра Хацкевича одержала волевую победу со счетом 2:1 (Бурда, Гармаш – Алан Патрик), зато в Премьер-лиге "горняки" ваяли реванш на выезде с таким же счетом (Мораес, Марлос – Родригес).

Обзор матча за Суперкубок Украины

Это будет первое тренерское противостояние Алексея Михайличенко и Луиша Каштру. Правда, почти сразу же их будет ждать встреча уже в рамках чемпионата – 10 ноября команды сыграют между собой в Харькове.

На данный момент в Премьер-лиге они провели по 12 матчей. "Шахтер" в прошлом туре впервые в сезоне потерял очки, не сумев обыграть "Александрию" (0:0). "Динамо" упустило победу над "Карпатами" (1:1), но для киевлян эта потеря далеко не первая – в конце августа-начале сентября динамовцы выдали шестиматчевую серию без побед во всех турнирах, что вылилось в 10-очоковое отставание от "горняков" в турнирной таблице.

Добавим, что обе команды сражаются на три фронта – "Шахтер" играет в группе Лиги чемпионов, а "Динамо" – Лиги Европы. На прошлой неделе они синхронно сыграли вничью – "Шахтер" ушел от поражения в матче с загребским "Динамо" (2:2), а "Динамо" отыгралось в матче с "Копенгагеном" (1:1).

Букмекеры о матче "Динамо" – "Шахтер":

Букмекеры считают "Шахтер" фаворитом противостояния: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 2.01, на ничью – 3.65, на победу "Динамо" – 3.55. А вероятность команд выйти в следующий раунд оценивается следующими коэффициентами: "Динамо" – 2.46, "Шахтер" -1.55.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама