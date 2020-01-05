Защитник киевского "Динамо" пожаловался, что у клуба закончились деньги

Тамаш Кадар уверенно себя чувствует в Украине, но недоволен, что летит на сбор в Турцию, а не в Испанию

Тамаш Кадар / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Реклама

Во время новогоднего отпуска венгерский защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар дал интервью журналистам у себя на Родине. 29-летний футболист сборной Венгрии уже три года играет за киевлян, поэтому чувствует себя в Украине довольно уверенно. К слову, читайте, как "Динамо" подписало нигерийца, которого никто не покупал.

В частности Кадару не понравилось, что зимний сбор придется проводить не в Испании:

"Подготовка начнется 10 января. Я тренировался последние дни по индивидуальному плану, так что пребываю в форме. Вернусь в Киев в четверг и вместе с командой поедем на сбор в Турцию. Мы годами летали в испанскую Мальорку, а сейчас, похоже, у клуба закончились деньги, потому отправимся в Анкару. Нас ждет непростое время в Турции. Подготовка в "Динамо" – это не детские игры".

Также Тамаш довольно самоуверенно высказался о своих позициях в "Динамо" и своем уровне игры:

"Я в Киеве много лет, не может быть совпадением, что все тренеры рассчитывали на меня. А их было довольно много. У всех бывают удачные и неудачные матчи. Я – футболист, и должен выдерживать критику. Если бы я был так плох, не провел бы 50 матчей за "Динамо", не говоря уже о ста".

В этом сезоне венгерский защитник в 13 матчах сделал одну голевую передачу.

Читайте, как контракт уругвайского вингера "Динамо" продлили автоматически.

Смотрите, как "Мальме" обыграл "Динамо" в Лиге Европы с хоккейным счетом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама