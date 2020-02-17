Защитник сборной Украины уехал из "Шахтера" в польскую команду-середняк

Богдан Бутко сам нашел себе клуб и теперь будет выступать за "Лех"

Богдан Бутко в матче "Шахтер" - "Айнтрахт" / Фото: AFP

Украинский защитник Богдан Бутко нашел себе новую команду. Напомним, не так давно 29-летний футболист оказался ненужным "Шахтеру", контракт с которым у него заканчивался летом 2020 года. К слову, на днях мы писали, что Бутко второй раз стал отцом: теперь у него два сына: Милан и Златан.

Чтобы получить игровую практику и возможность попасть в состав сборной Украины на Евро-2020, Бутко согласился на контракт с польским "Лехом". Выступать там уроженец Донецка будет на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/2020.

Богдан защищал цвета сборной Украины в национальных командах разных возрастных категорий. В том числе провел за главную сборную более 30 матчей. В "Шахтере" он забил один мяч и сделал 13 голевых передач в 64 матчах. Правда, в сезоне 2019/2020 ни разу не сыграл за "горняков".

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Тransfermarkt оценивает игрока в 1,5 миллиона евро. Новый клуб Бутко после 22 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Польши. За "Лех" выступает также бывший игрок "Карпат" и молодежной сборной Украины Владимир Костевич.

Читайте, как Бутко рассказал о матче с "Айнтрахтом" в Лиге Европы.

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