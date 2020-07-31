Знаменитый динамовец претендует на место главного тренера "Зари"

Продолжаются тренерские переходы в клубах украинской Премьер-лиги. Еще не улеглись страсти вокруг назначения Мирчи Луческу главным тренером "Динамо", а в это же время вовсю обсуждается вопрос возможной смены наставника в "Заре". Команда завоевала бронзовые медали чемпионата Украины и путевку в групповой раунд Лиги Европы, но не факт, что ее рулевой Виктор Скрипник останется в коллективе. К слову, тренер "Зари" Скрипник рассказал о возможной работе в России.

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Главным претендентом на Виктора считается "Днепр-1". Если Скрипник примет предложение "Днепра-1", то "Заре" срочно придется искать нового тренера. Луганский клуб не сидит сложа руки и рассматривает возможные кандидатуры. Среди них – бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Юрий Калитвинцев, пишет издание Footboom. Ранее 52-летний уроженец российского Волгограда работал тренером в "Закарпатье", "Динамо-2", "Волге", московском "Динамо", юношеской и национальной сборных Украины.

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