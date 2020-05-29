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В Венгрии разрешили вернуть болельщиков на стадионы

29 мая, 08:35

Александр Трикиша Александр Трикиша

Каждый клуб будет принимать решение самостоятельно

Венгерская футбольная федерация разрешила болельщикам посещать матчи чемпионата страны с 28 мая. Отмечается, что окончательное решение будет принимать каждый клуб самостоятельно, но в случае допуска фанатов на стадион необходимо соблюдать правила дистанцирования: между людьми на трибунах должно быть достаточное расстояние – на каждого должно быть выделено четыре места.

Чемпионат Венгрии возобновился 23 мая перенесенным матчем 1-го тура "Ференцвароша" с "Дебреценом" (2:1). Затем 27-го числа подопечные Сергея Реброва провели еще один свой перенесенный матч, обыграв "Уйпешт" (1:0). "Ференцварош" продолжает лидировать в турнирной таблице лиги, опережая ближайшего соперника МОЛ "Фехервар" на девять баллов. Третью позицию занимает "Мезьокьовешд".

Ранее мы писали, что в России разрешили проводить футбольные матчи со зрителями. На стадионе должно быть занято не более 10 процентов всех мест.

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Также мы писали, что болельщики будут поддержать свои команды с помощью Zoom. В Дании придумали, как оставить фанатов частью матчей даже в условиях пандемии.

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болельщики чемпионат Венгрии

Источники: Сегодня|Спорт , Livesport.ru

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