Александр Хацкевич / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня в матче третьего тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Шахтеру". После матча на вопросы журналистов ответил главный тренер киевлян Александр Хацкевич.

- Понятно, что "Шахтер" сейчас свежее – у нашего соперника, в отличие от нас, недельный цикл матчей. У нас же время есть лишь на восстановление футболистов, поэтому ротация трех-четырех футболистов от матча к матчу неизбежна – мы всегда стараемся освежить игру.

Что касается самого матча, то если бы мы играли в открытый футбол с первых минут, то нам было бы еще тяжелее. У "Шахтера" быстро разгоняют атаки Марлос, Тайсон. Высоко играет Исмаили. Команда показывает хороший контроль мяча. В первом тайме мы слишком низко "садились", но после перерыва эта проблема была решена. Могли выйти вперед, когда имели хороший момент при счете 1:1. В конце матча выпустили второго нападающего, стремясь растянуть оборону "Шахтера", но, к сожалению, не получилось реализовать задуманное.

Поражение всегда неприятно, но чемпионат только начался, впереди – длинная дистанция. В прошлом сезоне мы "Шахтер" на старте первенства обыграли, сейчас – уступили. Это футбол. Президент клуба только что был в раздевалке, поддержал команду. Ведь впереди нас ждет важнейшая игра – с "Брюгге". Мы уже полностью переключились на подготовку к этому поединку.

- Как вы считаете, то, что команда 70 минут отбивается, – это игра, достойная киевского "Динамо"?

Реклама

- Мы тоже пытаемся контролировать мяч. Но сами допускали ошибки, чем упрощали игру для "Шахтера". В наших планах не было такого, чтобы мы отбивались 70 минут, но брак в передачах при переходе от обороны к атаке сегодня зашкаливал. На поле решение принимают футболисты. При этом надо понимать, что и "Шахтер" вынуждал наших игроков ошибаться.

Повторюсь, "Шахтер" сейчас свежее. У нас, сами знаете, какой график. Мы не жалуемся, но это факт. Для себя мы определили 14-15 футболистов, кто готов лучше остальных, и стараемся этой обоймой двигаться от матча к матчу.

- Чем была обусловлена замена Цыганкова?

- Он еще не готов функционально. Выпуская его с первых минут, мы смотрим в будущее – только через матчи Витя сможет набрать форму, тренировочного процесса у нас сейчас как такового нет. Технический брак Цыганкова сегодня зашкаливал, но все равно мы дали сыграть ему столько, сколько и планировали изначально, без оглядки на счет.

- Как оцените действия Родригеса?

- Мы его планируем использовать на другой позиции, но сегодня Родригес был нашим нападающим. И он свою главную задачу выполнил – забил гол. Кроме того, цеплялся за мячи, обострял ситуацию. Конечно, ему пока не хватает взаимопонимания на коротких передачах возле штрафной соперника, когда надо открыться или отдать пас за спину, но по движению и в целом по игре Родригес сегодня показал, что он достаточно серьезный футболист, который усилит нашу игру в атаке.

Напомним, что в матче за Суперкубок "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером" - 2:1.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама