Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" в гостях обыграл "Динамо"

Сегодня, 19:00

"Горняки" победили киевлян в третьем туре чемпионата Украины

Дерби на "Олимпийском"

Дерби на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионат Украины только набирает обороты, а болельщикам уже принесли главное блюдо первого круга. Сегодня в Киеве встретились "Динамо" и "Шахтер" в третьем туре УПЛ. Мы вели онлайн-трансляцию поединка "Динамо" – "Шахтер".

Эти команды открывали сезон поединком за Суперкубок. И тогда "Динамо" добыло волевую победу – 2:1.

Читайте также: Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лиги

Сегодня "горняки" взяли реванш с таким же счетом. Открыл счет "Шахтер" на 21-й минуте. После передачи с правого фланга Мораес в касание пяткой переправил мяч в угол. Вскоре донецкий клуб имел шанс удвоить свое преимущество, но с хорошей позиции Марлос попал в штангу. 

Реклама

А вскоре "Динамо" отыгралось. С дальним ударом Гармаша не справился Пятов и выпустил мяч из рук, этого мгновения хватило Родригесу, чтобы успеть головой отправить мяч в сетку. Это первый гол люксембургского форварда за "Динамо".

В начале второго тайма команды обменялись полумоментами, а потом забил "Шахтер". Марлос накрутил двоих защитников в штрафной и пробил, мяч рикошетом от Миколенко залетел в ближний угол.

В тренде
Обострение на Донбассе и украинский флаг над оккупированным Крымом: главные события недели
Фото: facebook.com/36obrmp

Был шикарный момент у "горняков" забить и третий гол, но Дентиньо не попал в пустые ворота. 

Смотрите видео голов матча "Динамо" – "Шахтер".

"Динамо" – "Шахтер" – 1:2
Голы: Родригес (39) – Мораес (21), Марлос (64)

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 66),  Шепелев (Соль, 70), Де Пена, Цыганков (Вербич, 60), Гармаш, Родригес. 

"Шахтер": Пятов, Болбат (Хочолава, 77), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко,  Алан Патрик, Соломон, Марлос (Дентиньо, 90+2), Тайсон, Жуниор Мораес (Бланко Лещук, 81). 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие

Новости партнеров

Loading...