Дерби на "Олимпийском" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионат Украины только набирает обороты, а болельщикам уже принесли главное блюдо первого круга. Сегодня в Киеве встретились "Динамо" и "Шахтер" в третьем туре УПЛ. Мы вели онлайн-трансляцию поединка "Динамо" – "Шахтер".

Эти команды открывали сезон поединком за Суперкубок. И тогда "Динамо" добыло волевую победу – 2:1.

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Сегодня "горняки" взяли реванш с таким же счетом. Открыл счет "Шахтер" на 21-й минуте. После передачи с правого фланга Мораес в касание пяткой переправил мяч в угол. Вскоре донецкий клуб имел шанс удвоить свое преимущество, но с хорошей позиции Марлос попал в штангу.

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А вскоре "Динамо" отыгралось. С дальним ударом Гармаша не справился Пятов и выпустил мяч из рук, этого мгновения хватило Родригесу, чтобы успеть головой отправить мяч в сетку. Это первый гол люксембургского форварда за "Динамо".

В начале второго тайма команды обменялись полумоментами, а потом забил "Шахтер". Марлос накрутил двоих защитников в штрафной и пробил, мяч рикошетом от Миколенко залетел в ближний угол.

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Был шикарный момент у "горняков" забить и третий гол, но Дентиньо не попал в пустые ворота.

Смотрите видео голов матча "Динамо" – "Шахтер".

"Динамо" – "Шахтер" – 1:2

Голы: Родригес (39) – Мораес (21), Марлос (64)

"Динамо": Бойко, Миколенко, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Соль, 70), Де Пена, Цыганков (Вербич, 60), Гармаш, Родригес.

"Шахтер": Пятов, Болбат (Хочолава, 77), Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Марлос (Дентиньо, 90+2), Тайсон, Жуниор Мораес (Бланко Лещук, 81).

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