Расписание, результаты, трансляции и букмекеры - все о третьем туре УПЛ

Киевляне - хозяева поля / Фото: Прем'єр-ліга України

На выходных проходят матчи третьего тура чемпионата Украины по футболу. Главный поединок состоится в Киеве, здесь в субботу встретятся гранды – "Динамо" принимает "Шахтер". После двух туров обе команды идут со стопроцентным результатом. Кто-то сегодня может потерять очки. "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Напомним, что эти команды открывали сезон в поединке за Суперкубок Украины и тогда "Динамо" обыграло "Шахтер" – 2:1.

3 ТУР

Суббота, 10 августа

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17:00 "Динамо" – "Шахтер"

ТВ: 2+2

Букмекеры: 3.40 – 3.25 – 2.00

19:30 "Ворскла" – "Львов"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 2.15 – 3.00 – 3.30

19:30 "Александрия" – "Олимпик"

ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 1.60 – 3.50 – 5.25

Воскресенье, 11 августа

17:00 "Днепр-1" – "Десна"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.05 – 3.00 = 3.60

17:00 "Колос" – "Заря"

ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3.60 – 3.10 – 2.00

19:30 "Карпаты" – "Мариуполь"

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 2.90

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