Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Дерби "Динамо" – "Шахтер" и другие матчи 3-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 16:48

Расписание, результаты, трансляции и букмекеры - все о третьем туре УПЛ

Киевляне - хозяева поля

Киевляне - хозяева поля / Фото: Прем'єр-ліга України

На выходных проходят матчи третьего тура чемпионата Украины по футболу. Главный поединок состоится в Киеве, здесь в субботу встретятся гранды – "Динамо" принимает "Шахтер". После двух туров обе команды идут со стопроцентным результатом. Кто-то сегодня может потерять очки. "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Напомним, что эти команды открывали сезон в поединке за Суперкубок Украины и тогда "Динамо" обыграло "Шахтер" – 2:1.

3 ТУР 

Суббота, 10 августа

Реклама

17:00 "Динамо" – "Шахтер"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 3.40 – 3.25 – 2.00

19:30 "Ворскла" – "Львов"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.15 – 3.00 – 3.30

В тренде
Javelin’ы для Украины, отставка генпрокурора Луценко и страх Путина: главные высказывания недели
Фото: Getty Images

19:30 "Александрия" – "Олимпик"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.60 – 3.50 – 5.25

Воскресенье, 11 августа

17:00 "Днепр-1" – "Десна"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.05 – 3.00 = 3.60

17:00 "Колос" – "Заря"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.60 – 3.10 – 2.00

19:30 "Карпаты" – "Мариуполь"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 2.90

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
2
2
0
0
6
1
5
6
Забитые 1
Пропущеные 6
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
2
ДинамоДинамоДин
2
2
0
0
5
0
5
6
Забитые 0
Пропущеные 5
Разница 5
Результаты последних матчей: В В
3
КолосКолосКол
2
2
0
0
3
1
2
6
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В В
4
Днепр-1Днепр-1Дне
2
1
1
0
3
1
2
4
Забитые 1
Пропущеные 3
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н
5
ЗаряЗаряЗар
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
6
ДеснаДеснаДес
2
1
0
1
3
2
1
3
Забитые 2
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
7
МариупольМариупольМар
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
8
ЛьвовЛьвовЛьв
2
1
0
1
2
4
-2
3
Забитые 4
Пропущеные 2
Разница -2
Результаты последних матчей: В П
9
ВорсклаВорсклаВор
2
0
0
2
0
3
-3
0
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
10
ОлимпикОлимпикОли
2
0
0
2
0
3
-3
0
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
11
АлександрияАлександрияАле
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница -3
Результаты последних матчей: П П
12
КарпатыКарпатыКар
2
0
0
2
0
5
-5
0
Забитые 5
Пропущеные 0
Разница -5
Результаты последних матчей: П П

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол чемпионат Украины премьер-лига

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол
Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины
Расписание и результаты второго тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря
ТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" ЛунинаДругие

Новости партнеров

Loading...