На выходных проходят матчи третьего тура чемпионата Украины по футболу. Главный поединок состоится в Киеве, здесь в субботу встретятся гранды – "Динамо" принимает "Шахтер". После двух туров обе команды идут со стопроцентным результатом. Кто-то сегодня может потерять очки. "Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн можно на нашем сайте.
Напомним, что эти команды открывали сезон в поединке за Суперкубок Украины и тогда "Динамо" обыграло "Шахтер" – 2:1.
3 ТУР
Суббота, 10 августа
17:00 "Динамо" – "Шахтер"
ТВ: 2+2
Букмекеры: 3.40 – 3.25 – 2.00
19:30 "Ворскла" – "Львов"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 2.15 – 3.00 – 3.30
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19:30 "Александрия" – "Олимпик"
ТВ: "Футбол 2"
Букмекеры: 1.60 – 3.50 – 5.25
Воскресенье, 11 августа
17:00 "Днепр-1" – "Десна"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.05 – 3.00 = 3.60
17:00 "Колос" – "Заря"
ТВ: "Футбол 1"
Букмекеры: 3.60 – 3.10 – 2.00
19:30 "Карпаты" – "Мариуполь"
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 2.35 – 3.00 – 2.90
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