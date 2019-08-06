Луизао / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Аутсайдер чемпионата Украины арендовал восходящую звезду "Порту" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9B%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BE 2019-08-06T19:20:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Бразильский защитник ближайший сезон проведет в полтавском клубе

Полтавская "Ворскла" арендовала у португальского "Порту" центрального полузащитника Луизао. Два года назад португальцы приобрели талантливого игрока у "Сан-Паулу" за 3 миллиона евро. Луизао, кроме соревнований внутреннего первенства Португалии, играл также и на международном уровне – в юношеской Лиге Чемпионов.

Напомним, что во время межсезонья состав "Ворсклы" пополнили Игорь Гончар, Данило Каневцев и Владимир Одарюк – все они вернулись из аренд из клубов Первой лиги. Также команду покинули Богдан Шуст, Ардин Даллку, Александр Чижов, Александр Кобахидзе и Вячеслав Шарпар.

Новый сезон полтавчане начали неудовлетворительно. Команда Виталия Косовского потерпела два подряд поражения – в стартовом туре минимально уступили "Заре" (0:1), а затем проиграли на выезде "Десне" (2:0). Кстати, по итогам второго тура лучшим тренером был признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.

Обзор стартового матча "Ворсклы" в чемпионате Украины:

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Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" во втором туре Премьер-лиги в Харькове разгромил львовские "Карпаты". Долгое время гости отбивались, но, как и в первом туре против "Динамо", пропустили дважды перед уходом на перерыв.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Карпаты":

А в другом матче "Динамо" на выезде разгромило "Львов". Киевляне одержали вторую победу во Львове за неделю благодаря дублю Виталия Буяльского и красивому голу Карлоса де Пены.

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