Аутсайдер чемпионата Украины арендовал восходящую звезду "Порту"

Полтавская "Ворскла" арендовала у португальского "Порту" центрального полузащитника Луизао. Два года назад португальцы приобрели талантливого игрока у "Сан-Паулу" за 3 миллиона евро. Луизао, кроме соревнований внутреннего первенства Португалии, играл также и на международном уровне – в юношеской Лиге Чемпионов.
Напомним, что во время межсезонья состав "Ворсклы" пополнили Игорь Гончар, Данило Каневцев и Владимир Одарюк – все они вернулись из аренд из клубов Первой лиги. Также команду покинули Богдан Шуст, Ардин Даллку, Александр Чижов, Александр Кобахидзе и Вячеслав Шарпар.
Новый сезон полтавчане начали неудовлетворительно. Команда Виталия Косовского потерпела два подряд поражения – в стартовом туре минимально уступили "Заре" (0:1), а затем проиграли на выезде "Десне" (2:0). Кстати, по итогам второго тура лучшим тренером был признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.
Обзор стартового матча "Ворсклы" в чемпионате Украины:
Действующий чемпион Украины донецкий "Шахтер" во втором туре Премьер-лиги в Харькове разгромил львовские "Карпаты". Долгое время гости отбивались, но, как и в первом туре против "Динамо", пропустили дважды перед уходом на перерыв.
Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Карпаты":
А в другом матче "Динамо" на выезде разгромило "Львов". Киевляне одержали вторую победу во Львове за неделю благодаря дублю Виталия Буяльского и красивому голу Карлоса де Пены.
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