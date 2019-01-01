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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Бакалов: "От "Динамо" ждали не победы над "Олимпиком", а суперигры"

27 августа, 09:45

Кинзерский Эдуард

Известный специалист прокомментировал дебют Михайличенко

Киевляне сыграли вничью с "Олимпиком"

Киевляне сыграли вничью с "Олимпиком" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В прошлую субботу Алексей Михайличенко дебютировал на посту главного тренера киевского "Динамо". Дебют вышел смазанным, "Динамо" сыграло вничью с "Олимпиком", который не последнем месте в чемпионате Украины.

"Каких-то больших перемен в игре "Динамо" – в плане тактики, конструктивизма и всего прочего - я не заметил, - сказал "Сегодня" экс-тренер команд УПЛ Юрий Бакалов. - Но давайте будем объективны: за неделю на кардинальные перемены рассчитывать было трудно, даже несмотря на то, что Алексей Михайличенко хорошо знал команду и постоянно видел ее. К тому же очень уж большой ажиотаж был вокруг этой игры. От "Динамо" ждали не просто победы над "Олимпиком", а какой-то суперигры. И мне кажется, что игроки прежде всего не справились с этим психологическим давлением. А уже из этого вытекали их огрехи. Не может ведь человек за неделю разучиться играть в футбол, правда? Просто футболисты еще, наверное, не совсем отошли от удара, которым стал вылет из Лиги чемпионов с последующей сменой тренера. Так что все дело в психологии. И задача Михайличенко - просто успокоить команду. Я думаю, у него это получится. А выводы можно будет сделать через 4-5 туров. Впрочем, определенные изменения по составу были уже в игре с "Олимпиком". В опорной зоне сыграл Кадири. Есть еще группа футболистов, которая мало использовалась предыдущим тренерским штабом - тот же Соль после травмы. Но их же тоже не зря брали в команду. Вот и посмотрим в ближайших турах. А первый блин, он, как правило, оказывается комом. Но на этом жизнь не заканчивается: позади только 5 туров, еще весь чемпионат впереди".  

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Напомним, после вылета из Лиги чемпионов и перехода в групповой раунд Лиги Европы "Динамо" приняло решение распрощаться с Александром Хацкевичем. Хотя сезон для него начинался более чем оптимистично – киевляне завоевали Суперкубок Украины, одержав волевую победу над "Шахтером".

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