"Шахтер" с жуткой травмой и двумя голами оторвался от "Динамо" уже на шесть очков

"Горняки" не испытали проблем с прохождением обороны "Львова". Но рискуют потерять сразу двух игроков из-за повреждений

"Горняки" снова побеждают / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

На "Арене Львов" завершился матч четвертого тура Премьер-лиги Украины, в котором ФК "Львов" принимал действующего чемпиона и лидера первенства "Шахтер". "Горняки", выигравшие все три предыдущих своих поединка в нынешнем чемпионате, отпраздновали победу и на сей раз. Команда Луиша Каштру одолела подопечных Богдана Блавацкого на их поле со счетом 2:0. Таким образом дончане оторвались от своего главного конкурента в "золотой" гонке "Динамо" уже на шесть очков, правда, у киевлян – одна игра в запасе.

ФК "ЛЬВОВ" – "ШАХТЕР" – 0:2

Гол Дентиньо, 31

Гол Марлоса, 37



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На 62-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти

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Судьбу матча в свою пользу "Шахтер" решил еще в первом тайме, когда голами отличились Дентиньо и Марлос. Во втором тайме Алан Патрик упустил шанс сделать счет 3:0 – выполняя пенальти, бразилец сперва забил. Но судья заставил его перебить. А уже со второй попытки Алан Патрик голкипера "Львова" Сарнавского не переиграл – тот достал мяч в углу.

Отметим, что ложкой дегтя в победе "Шахтера" стали травмы двух игроков команды. Дентиньо уходил с поля хромая. Н, есть надежда, что скоро он вернется в строй. Тогда как у Пихаленка – подозрения на серьезные проблемы с коленом. 22-летнего полузащитника, вышедшего на замену на 62-й минуте вместо Алана Патрика, спустя 10 минут увезли с поля на электромобиле. Жуткая травма – в центре поля на ровном, что называется, месте. Похоже, крестообразные связки...

"Львов" – "Шахтер" – 0:2

Голы: Дентиньо, 31, Марлос, 38.

Дентиньо, 31, Марлос, 38. "Львов": Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Квасный – Мартан, Сабино (Зубков, 78), Приймак, Шина (Богунов, 75) – Педро – Ренан (Пернамбуко, 46).

Сарнавский – Гончар, Братков, Борзенко, Квасный – Мартан, Сабино (Зубков, 78), Приймак, Шина (Богунов, 75) – Педро – Ренан (Пернамбуко, 46). "Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко - Марлос, Алан Патрик (Пихаленок, 63, Додо, 74), Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53) – Мораес.

Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко - Марлос, Алан Патрик (Пихаленок, 63, Додо, 74), Соломон, Дентиньо (Маркос Антонио, 53) – Мораес. Предупреждения: Мартан, Гончар – Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио.

Мартан, Гончар – Матвиенко, Степаненко, Маркос Антонио. На 62-й минуте Алан Патрик не реализовал пенальти (вратарь)

Отметим, что "Динамо" пропускает четвертый тур чемпионата - матч киевлян с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом, Алексей Михайличенко дебютирует у руля "бело-синих" аж в День Независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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