"Десна" – "Колос": видеотрансляция матча клубов из топ-шестерки УПЛ

В четвертом туре украинской Премьер-лиги проходит поединок "Десна" – "Колос". На стадионе имени Юрия Гагарина в Чернигове встречаются команды из верхней топ-шестерки. После двух туров у "Десны" и "Колоса" – по две победы и одному поражению, а следовательно – четвертое и пятое места в турнирной таблице.

Напомним, стартовал четвертый тур УПЛ поединком в Полтаве. "Днепр-1" не удержал победу над "Ворсклой" – 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме, а концовку матча гости доигрывали в меньшинстве. Команда Дмитрий Михайленко схлопотала первую красную карточку за время выступлений в высшем футбольном дивизионе страны. На последних минутах удаление заработал капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко. Правда, выгоду их численного преимущества "Ворскла" не извлекла, не успев реализовать кадровое большинство.

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Отметим, что четвертый тур чемпионата пропускает киевское "Динамо", чей матч с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом Алексей Михайличенко дебютирует у руля киевлян на День независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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