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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Новый тренерский штаб "Динамо" провел первую тренировку с командой

Сегодня, 22:35

Команда готовится к поединкам чемпионата Украины

Тренерский штаб Динамо

Тренерский штаб Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После увольнения Александра Хацкевича из "Динамо" в клубе уже определился новый тренерский штаб Алексея Михайличенко. Свой первый официальный матч в качестве главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко и его штаб проведут 24 августа.

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Таким образом Алексей Михайличенко и его ассистенты Вадим Евтушенко и Сергей Федоров уже приступили к работе с командой и провели первую тренировку с командой. Новый главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал о планах и целях, которые стоят перед ним и командой. Наставник хочет найти контакт с футболистами и надеется, что киевляне будут давать нужный результат.

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Ранее мы опубликовали реакцию на назначение в "Динамо" помощника Алексея Михайличенко Вадима Евтушенко: "Для меня это назначение стало неожиданным". Также он рассказал, что новый тренерский штаб будет представлен команде в пятницу.

В этом сезоне "Динамо" уже с трофеем: в матче за Суперкубок Украины киевляне обыграли "Шахтер"

Все подробности в спецтеме Смена тренера в "Динамо"

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Динамо Киев Алексей Михайличенко Вадим Евтушенко

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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