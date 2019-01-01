"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из села

Обзор матча "Десна" - "Колос", по итогам которого динамовцы вылетели из топ-тройки чемпионата

"Динамо" опускается / Фото: Dynamo.kiev.ua

Алексей Михайличенко не провел еще ни одного матча у руля киевского "Динамо", а его команда уже опустилась с третьего на пятое место в таблице украинской Премьер-лиги. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

Обзор матча "Десна" – "Колос" (0:0)

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"Десна" – "Колос" – 0:0

"Десна": Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – А. Фаворов, Огиря – Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев – Филиппов.

Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – А. Фаворов, Огиря – Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев – Филиппов. "Колос": Яшков – Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец – Задоя – Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76) – Лысенко, Нехтий.

Яшков – Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец – Задоя – Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76) – Лысенко, Нехтий. Предупреждения: Д. Фаворов, Гитченко, Мостовой, Богданов, Огиря - Максименко, Милько.

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Как мы писали ранее, "Динамо" пропускает четвертый тур чемпионата - матч киевлян с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом, Алексей Михайличенко дебютирует у руля "бело-синих" аж в День Независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

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