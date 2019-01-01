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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" с Михайличенко опустили уже на пятое место в УПЛ: киевлян потеснила команда из села

Сегодня, 20:37

Обзор матча "Десна" - "Колос", по итогам которого динамовцы вылетели из топ-тройки чемпионата

"Динамо" опускается

"Динамо" опускается / Фото: Dynamo.kiev.ua

Алексей Михайличенко не провел еще ни одного матча у руля киевского "Динамо", а его команда уже опустилась с третьего на пятое место в таблице украинской Премьер-лиги. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

Обзор матча "Десна" – "Колос" (0:0)

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  • "Десна" – "Колос" – 0:0
  • "Десна": Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой – А. Фаворов, Огиря – Кузик (Картушов, 69), Богданов (Дегтярев, 70), Калитвинцев – Филиппов.
  • "Колос": Яшков – Сахневич, Гавриш (Парамонов, 20, Рябов, 50), Максименко, Черноморец – Задоя – Морозко, Милько, Смирный (Костышин, 76) – Лысенко, Нехтий.
  • Предупреждения: Д. Фаворов, Гитченко, Мостовой, Богданов, Огиря - Максименко, Милько.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
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Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
3
3
0
0
8
2
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9
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница 6
Результаты последних матчей: В В В
2
ЗаряЗаряЗар
3
2
1
0
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Забитые 2
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н В
3
ДеснаДеснаДес
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1
4
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Забитые 2
Пропущеные 4
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Результаты последних матчей: П В В Н
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КолосКолосКол
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4
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ДинамоДинамоДин
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Забитые 2
Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: В В П
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Днепр-1Днепр-1Дне
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МариупольМариупольМар
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Забитые 4
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Забитые 6
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Разница -2
Результаты последних матчей: П П В Н
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
6
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Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
3
1
0
2
4
7
-3
3
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П
11
КарпатыКарпатыКар
3
0
1
2
1
6
-5
1
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
12
ОлимпикОлимпикОли
3
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0
3
1
5
-4
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Забитые 5
Пропущеные 1
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П

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Как мы писали ранее, "Динамо" пропускает четвертый тур чемпионата - матч киевлян с "Мариуполем" перенесен на 25 сентября. Таким образом, Алексей Михайличенко дебютирует у руля "бело-синих" аж в День Независимости – 24 августа "бело-синие" примут "Олимпик". А накануне Михайличенко провел первую тренировку с "Динамо".

Смотрите, как Зеленский наблюдал за матчем "Динамо" – "Шахтер" в Суперкубке

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Источник: Сегодня|Спорт

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