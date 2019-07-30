Несмотря на то, что матч пройдет в Киеве, победу прочат "горнякам". Обилия голов не ждут

"Горняк" Тайсон против динамовца Бурды / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Динамо" – "Шахтер": букмекеры определились с фаворитом следующей битвы грандов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD%20%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE 2019-07-30T18:02:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Несмотря на то, что матч пройдет в Киеве, победу прочат "горнякам". Обилия голов не ждут

Появились котировки букмекеров на следующий матч "Динамо" – "Шахтер", который состоится на сей раз уже в рамках третьего тура чемпионата Украины 10 августа, в субботу, на НСК "Олимпийский" (начало – 17:00). Несмотря на поражение "Шахтера" от "Динамо" в недавней игре за Суперкубок, именно "горняков" называют фаворитами предстоящего классико в УПЛ.

Видео голов и обзор матча за Суперкубок "Динамо" – "Шахтер"

Реклама

На то, что "Шахтер" обыграет динамовцев в Киеве 10 августа, букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью – 3.30, а на победу киевлян – 2.8. То есть вероятность выигрыша матча "горняками" оценивается в 38 процентов, динамовцами – в 34 процента, а мирового исхода – в 28 процентов. При этом букмекеры считают, что в этот раз будет забито меньше трех мячей (коэффициент – 1.70). На то, что будет забито три гола или более, установлен коэффициент 2.15.

В тренде Опасное решение: почему Украина может потерять скифское золото

Что интересно, именно "Шахтеру" аналитики букмекерских контор предрекали победу в недавнем матче за Суперкубок, однако их ожидания не оправдались.

Напомним, ранее мы рассказывали об эмоциях президента Украины Владимира Зеленского на Суперкубке в Одессе. Как удалось узнать "Сегодня" от близкого окружения Зеленского: он является болельщиком "Динамо". Мы поинтересовались, может, у президента есть любимые команды и среди мировых топов, например, "Барселона" или "Ливерпуль"? "Мне сложно назвать его любимую команду, как он говорит сам, он болеет больше за хорошую красивую игру, – сказал наш источник. – Любит и нередко смотрит матчи с трибун. Например, был на финале Лиги чемпионов в Киеве".

Смотрите обзор игры "Динамо" – "Шахтер" за Суперкубок-2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама