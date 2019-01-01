Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

"Днепр-1" – "Львов" – 2:3: видео всех голов последнего матча пятого тура УПЛ

26 августа, 21:56

Самый бразильский клуб Европы вырвал победу на последних минутах триллерного поединка

В заключительном матче пятого тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" на своем поле неожиданно проиграл одному из аутсайдеров первенства – самой бразильской команде европейских первенств "Львову". Поединок, в котором соперники на двоих забили пять мячей, завершился победой львовян со счетом 3:2. При этом гости вырвали три очка буквально за несколько минут до финального свистка с пенальти, который в ворота днепрян "привез" Папа Гуйе. Знаменитому сенегальцу этот фол стоил удаления.

Реклама

  • "Днепр-1" – ПФК "Львов" – 2:3
  • Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 — Ренан, 34, Ренан, 51, Шина, 88 (с пенальти)
  • "Днепр-1": Клищук – Сафронов (Романюк, 46), Гуйе, Логинов, Полевой – Батагов, Загальский (Когут, 46) – Чичиков, Коркишко (Назаренко, 61), Булеца – Кулиш.
  • ПФК "Львов": Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Квасный – Мартан, Приймак – Шина, Пернамбуко (Висенте, 71), Педро (Липе, 46) – Ренан (Богунов, 54).
  • Удаление: Гуйе, 87 (повторное предупреждение)

Как мы писали ранее, в "Шахтер" перешел воспитанник "Динамо", забивший Пятову на 150-летие Донецка. 20-летний полузащитник Владислав Вакула специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибалу.

В тренде
Жара сохраняется, но похолодание близко: синоптики обновили прогноз погоды

Также сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Папа Гуйе Днепр-1 ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу 2019
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу 2019
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...