"Днепр-1" – "Львов" – 2:3: видео всех голов последнего матча пятого тура УПЛ

В заключительном матче пятого тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" на своем поле неожиданно проиграл одному из аутсайдеров первенства – самой бразильской команде европейских первенств "Львову". Поединок, в котором соперники на двоих забили пять мячей, завершился победой львовян со счетом 3:2. При этом гости вырвали три очка буквально за несколько минут до финального свистка с пенальти, который в ворота днепрян "привез" Папа Гуйе. Знаменитому сенегальцу этот фол стоил удаления.

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"Днепр-1" – ПФК "Львов" – 2:3

Голы: Полевой, 56, Кулиш, 67 — Ренан, 34, Ренан, 51, Шина, 88 (с пенальти)

Полевой, 56, Кулиш, 67 — Ренан, 34, Ренан, 51, Шина, 88 (с пенальти) "Днепр-1": Клищук – Сафронов (Романюк, 46), Гуйе, Логинов, Полевой – Батагов, Загальский (Когут, 46) – Чичиков, Коркишко (Назаренко, 61), Булеца – Кулиш.

Клищук – Сафронов (Романюк, 46), Гуйе, Логинов, Полевой – Батагов, Загальский (Когут, 46) – Чичиков, Коркишко (Назаренко, 61), Булеца – Кулиш. ПФК "Львов": Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Квасный – Мартан, Приймак – Шина, Пернамбуко (Висенте, 71), Педро (Липе, 46) – Ренан (Богунов, 54).

Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков, Квасный – Мартан, Приймак – Шина, Пернамбуко (Висенте, 71), Педро (Липе, 46) – Ренан (Богунов, 54). Удаление: Гуйе, 87 (повторное предупреждение)

Как мы писали ранее, в "Шахтер" перешел воспитанник "Динамо", забивший Пятову на 150-летие Донецка. 20-летний полузащитник Владислав Вакула специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибалу.

Также сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее", – сказал новый коуч киевлян после 1:1 с "Олимпиком".

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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