20-летний полузащитник специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибалу

Владислав Вакула / Фото: Facebook

20-летний полузащитник "Мариуполя" Владислав Вакула стал игроком донецкого "Шахтера". Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт с уроженцем Бердичева, на юношеском уровне выступавшем за киевское "Динамо", рассчитан на пять лет. Но до конца текущего сезона Вакула будет играть в "Мариуполе" на правах аренды.

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

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Досье: Владислав Вакула

Владислав Вакула Родился 29 апреля 1999 года в Бердичеве

29 апреля 1999 года в Бердичеве Рост: 173 см

173 см Амплуа: полузащитник

полузащитник Карьера. На уровне ДЮФЛУ Владислав Вакула выступал за "Динамо" (Киев), ДЮСШ (Бердичев), УФК (Днепр), ВОДЮСШ (Винница), УФК "Олимпик" (Харьков). В сезоне-2016/17 стал футболистом каменской "Стали", где был одним из лидеров молодежного состава и дебютировал за первую команду на уровне Премьер-лиги (3 игры). Летом 2018 года подписал контракт с "Мариуполем", за который провел 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

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Отметим, что кумиром Владислава Вакулы является форвард "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала, который по комплекции немного напоминает Вакулу. Кстати, Дибала одновременно является партнером как Лионеля Месси, так и Криштиану Роналду.

Интересно, что буквально на днях "Шахтер" расстался с одним из игроков атаки. Аргентинский нападающий дончан Густаво Бланко Лещук перебрался в "Антальяспор", подписав с турками контракт на четыре года.

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