Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

В "Шахтер" перешел воспитанник "Динамо", забивший Пятову на 150-летие Донецка

26 августа, 21:25

20-летний полузащитник специализируется на голах-красавцах и равняется на Пауло Дибалу

Владислав Вакула

Владислав Вакула / Фото: Facebook

20-летний полузащитник "Мариуполя" Владислав Вакула стал игроком донецкого "Шахтера". Как сообщает официальный сайт "горняков", контракт с уроженцем Бердичева, на юношеском уровне выступавшем за киевское "Динамо", рассчитан на пять лет. Но до конца текущего сезона Вакула будет играть в "Мариуполе" на правах аренды.

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Реклама

  • Досье: Владислав Вакула
  • Родился 29 апреля 1999 года в Бердичеве
  • Рост: 173 см
  • Амплуа: полузащитник
  • Карьера. На уровне ДЮФЛУ Владислав Вакула выступал за "Динамо" (Киев), ДЮСШ (Бердичев), УФК (Днепр), ВОДЮСШ (Винница), УФК "Олимпик" (Харьков). В сезоне-2016/17 стал футболистом каменской "Стали", где был одним из лидеров молодежного состава и дебютировал за первую команду на уровне Премьер-лиги (3 игры). Летом 2018 года подписал контракт с "Мариуполем", за который провел 39 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.

Смотрите один из лучших голов в карьере Вакулы

В тренде
Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб украинский боец

Отметим, что кумиром Владислава Вакулы является форвард "Ювентуса" и сборной Аргентины Пауло Дибала, который по комплекции немного напоминает Вакулу. Кстати, Дибала одновременно является партнером как Лионеля Месси, так и Криштиану Роналду.

Интересно, что буквально на днях "Шахтер" расстался с одним из игроков атаки. Аргентинский нападающий дончан Густаво Бланко Лещук перебрался в "Антальяспор", подписав с турками контракт на четыре года.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк ФК Мариуполь

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу 2019
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу 2019
"Шахтер" гостит во Львове, у "Динамо" – выходной: результаты 4-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...