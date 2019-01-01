Гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В пятом туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" сыграло вничью с донецким "Олимпиком". Это был первый матч динамовцев под руководством нового главного тренера Алексея Михайличенко.

- Конечно же, мне не так хотелось провести свой первый матч. И сейчас я говорю не об игре, а о результате. Есть разочарование именно от результата, но я понимаю, что это футбол, и счет мог быть любым. Что касается самой игры в исполнении "Динамо", первый тайм получился не таким, как мы все ожидали, настраивались и договаривались: не было тех скоростей и той динамики, которые хотелось бы видеть. До перерыва оборонительные кордоны, которые выстроил "Олимпик", мы проходили с большим трудом, почти не угрожая воротам соперника.

Второй тайм был намного более интенсивным и интересным. Еще до удаления мы включили нужные скорости. После того, как "Олимпик" остался в меньшинстве, естественно, нам стало немного полегче, поскольку контригры, как таковой, уже не было. Но ситуация, в которую мы попали, пропустив мяч в достаточно простом эпизоде, заставляла нас отыгрываться. Я благодарен ребятам за то, что они не остановились и до 95-й минуты боролись, пытаясь вырвать победу, которая нам была очень нужна. К сожалению, мы ее не добились. Думаю, нет смысла говорить о том, насколько закономерен результат, поскольку футбол всегда непредсказуем.

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- Во втором тайме "Динамо" создало больше острых моментов, а почему это не получалось делать до перерыва?

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- Как я уже говорил, первый тайм у нас не получился. Отдавали себе отчет в том, что "Олимпик" закроется и будет защищаться большими силами, а для того, чтобы расшатать эту оборону, нужно сделать очень много движений, быстро работать с мячом – как раз это и не получилось, поскольку не хватало тех скоростей, которые мы требуем. Когда во втором тайме мы немного прибавили, тактически все стало на свои места. Еще очень важна реализация и индивидуальное мастерство – этого никто не отменял. Над этими компонентами нужно работать в тренировочном процессе.

- Через сколько лет "Динамо" станет командой, которая буде достойна играть в групповом этапе Лиги чемпионов?

- С этим вопросом вам лучше обратиться к гадалке. Результат может быть любым. В том, что в сегодняшней игре мы стремились победить, ни у кого нет сомнений. Также мы стремимся выиграть чемпионат Украины и попасть в Лигу чемпионов. Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится. А на своей должности я просто буду делать все возможное, чтобы это произошло как можно скорее.

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- Прокомментируйте кадровые решения: выход Кадири, отсутствие Беседина даже на скамейке запасных и поздний выход на замену Соля.

- Кадири мы покупали именно на эту позицию, хотя он может играть и центрального защитника, и опорного полузащитника. Нам показалось, что он будет эффективен именно на этом месте, потому и наигрывали его там на протяжении этой недели. Его появление на поле было осмысленным. На мой взгляд, после длительного перерыва, в течение которого он не играл, Кадири провел достаточно хороший матч. Конечно, он может еще лучше, в обороне он справился хорошо, но в том, что касается начала атак, над этим еще нужно поработать.

Относительно Беседина, это была непростая ситуация, мы исходили из того, как можно изменить и подстраховать каждую позицию. Беседин постоянно работает с нами, он находится в обойме, и у него обязательно еще будет возможность доказать свои права на место в основном составе. Пока мы посчитали, что Родригес и Соль выглядят лучше.

- Какая ситуация с Шапаренко? Вы на него рассчитываете?

- Мы рассчитываем на всех. В команде хорошая конкуренция. Не попали в заявку Пиварич, Беседин, Цитаишвили, Шапареенко. Это жизнь, нужно быть лучшим не только в моментах игры, но и на тренировках. За свое место в основном составе нужно бороться. У меня был с Колей разговор, думаю, он составит конкуренцию. Когда он будет лучшим, тогда и будет играть.

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