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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Драка под Полтавой: ультрас "Ворсклы" догнали фанатов "Днепра-1" на выезде из города

Сегодня, 21:49

Причиной конфликта торсида ворсклян называет оскорбления со стороны своих визави во время матча

После матча 4-го тура УПЛ "Ворскла" – "Днепр-1" произошел инцидент между ультрас полтавчан и фанами гостей. Представители ультрас "Ворсклы" атаковали автобус фанов "Днепра-1" на выезде из Полтавы и отобрали клубный флаг. Причиной акции они назвали оскорбления со стороны фанов "Днепра-1" в адрес полтавчан во время матча.

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Как сообщалось ранее, поединок чемпионата Украины, в котором "Ворскла" и "Днепр-1" разошлись миром 1:1, ознаменовался историческим событием для днепрян. С приставкой – минус. Команда Дмитрия Михайленко схлопотала первую красную карточку за время выступлений в высшем футбольном дивизионе страны. На последних минутах удаление заработал капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко. Правда, выгоду из численного преимущества "Ворскла" не извлекла, не успев реализовать кадровое большинство.

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Обзор матча "Ворскла" – "Днепр-1" (1:1)

Также мы писали, что Алексей Михайличенко не провел еще ни одного матча у руля киевского "Динамо", а его команда уже опустилась с третьего на пятое место в таблице украинской Премьер-лиги. Это произошло после того, как в Чернигове местная "Десна" и команда из села Ковалевка "Колос" сыграли вничью 0:0 в матче четвертого тура чемпионата. Таким образом, "Десна" и "Колос" набрали по семь очков и выдавили из топ-тройки УПЛ "Динамо", имеющее в своем активе лишь шесть турнирных пунктов.

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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ультрас чемпионат Украины Ворскла Полтава Днепр-1

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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