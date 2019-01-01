Суркис курил, а трибуны освистывали Михайличенко: провальный старт нового тренера "Динамо"

В первом матче после увольнения Хацкевича киевляне встречались с аутсайдером УПЛ и еле спаслись от поражения

В воскресенье, 24 августа, Алексей Михайличенко провел свой первый матч после замены Александра Хацкевича на тренерском мостике "Динамо". И провалился. Под руководством любимого ученика Лобановского киевляне на НСК "Олимпийский" не смогли обыграть аутсайдера УПЛ "Олимпик" – 1:1. Более того, "Динамо" было близко к поражению.

После матча игроки "Динамо", а с ними и Михайличенко, уходили в подтрибунку под гневное освистывание трибун. Если "Шахтер" завтра обыграет "Мариуполь", то оторвется в чемпионской гонке уже на восемь очков от "Динамо". А ведь перед Михайличенко поставили задачу выиграть "золото" и прямую путевку в ЛЧ.

"Динамо" – "Олимпик" – 1:1

Голы: Цыганков, 63 – Политыло, 51

Цыганков, 63 – Политыло, 51 Удаления: Вербич (85 – Динамо) – Гришко (68 – Олимпик)

Гол Политыло

Гол Цыганкова

Алексей Михайличенко на свой первый матч в роли нового-старого тренера "Динамо" надел вышиванку. Но вот игра киевлян выглядела не так изящно, более того – уныло до безобразия. Болельщики на форумах шутили – хоть бы какая-нибудь киевская Кинси Волански на поле выбежала, а то ж совсем скучно... "Динамо" при Михайличенко выглядело ну ничем не лучше, чем при Хацкевиче. Игра попахивала каким-то безразличием. Не встряхнул Михайличенко игроков.

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В конце первого тайма телекамера поймала в вип-ложе НСК Игоря Суркиса – внешне был спокоен, хотя и курил. Интересно, что к первой половине, за время которой команды на двоих не нанесли ни одного удара в створ, судья не добавил ни единой секунды. Михайличенко посмотрел на часы – и ушел в раздевалку. Почему-то в этот момент вспомнилась песня "Плакала" в исполнении Kazka, звучавшая на "Олимпийском" перед началом встречи. Очень даже в тему оказалась, учитывая положение "Динамо"...

Второй тайм прошел активнее. На 51-й минуте "Олимпик" открыл счет. После обрезки Миколенко дончане провели быструю атаку, Тейшейра нашел пасом в штрафной киевлян Политыло, и тот левой пробил с 15 метров низом в дальний угол ворот Динамо. Бойко не выручил. Вот это поворот... Кстати, это был первый удар в створ в матче на две команды.

"Динамо" отыгралось на 63-й минуте. Цыганков вырвался на оперативное пространство и с левой ноги с 23 метров закрутил в дальний угол ворот "Олимпика". В стиле Ярмоленко! Так счет стал 1:1.

На 68-й минуте "Олимпик" остался в меньшинстве – капитан дончан Гришко получил прямую красную карточку за опасную игру прямой ногой против Вербича. А на 85-й минуте удален был уже и сам Вербич – за отмашку. Оказавшись десять на десять, команды больше голов не забили – 0:0. Так, как в этот момент трибуны освистывали "Динамо", столичную команду не освистывали уже давно...

Как мы писали ранее, участник Лиги Европы опозорился в матче с "Десной". Бронзовый призер прошлого чемпионата Украины "Александрия" уступила дома черниговчанам с разгромным счетом 0:3.

Также сообщалось, что "Ворскла" разгромила "Колос" в Киеве. Дубль в матче на свой счет записал Игорь Пердута, а затем счет до разгромного довел Юрий Коломоец. "Был ли это день Пердуты? Думаю, да. Парень забил два мяча, хочется его с этим поздравить. Юрий Коломоец также забил очередной мяч, ему не хватало этой уверенности, и мне кажется, что теперь с каждой игрой он будет все лучше и лучше", – отметил авторов голов главный тренер ворсклян Виталий Косовский.

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