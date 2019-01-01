Экс-тренер "Зари": "Из "Динамо" мне никто не звонил "

Юрий Вернидуб / Фото: AFP

Бывший тренер луганской "Зари" Юрий Верниду прокомментировал отставку белорусского тренера Александра Хацкевича из киевского "Динамо", а также рассказал о своих планах.

"Готов ли я возглавить"Динамо"? А что это вы такие вопросы задаете? Я сожалению об увольнении Хацкевича, но это жизнь. У меня никогда ни с кем не было разговоров. И сейчас мне никто не звонил. С чего вы берете, что я должен стать тренером "Динамо"? Отпуск проходит хорошо, по-домашнему. Дом, семья, изучение английского языка", – рассказал Юрий Вернидуб.

Напомним, после выездного поражения от "Брюгге" со счетом 0:1, в Киеве "Динамо" сыграло с бельгийцами в боевую ничью – 3:3. Таким образом, в заключительный этап квалификации ЛЧ прошел "Брюгге", а динамовцы продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

Кстати, такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда. Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду.

Смотрите, как "Динамо" не смогло пройти в группу ЛЧ год назад:

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