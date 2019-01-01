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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Эксперты оценили игру "Динамо" и "Шахтера" в чемпионате Украины

Сегодня, 09:56

Шевчук и Метревели – о матче УПЛ

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Эксперты программы Великий Футбол Вячеслав Шевчук Михаил Метревели поделились впечатлениями от матча "Динамо" - "Шахтер". 

"На правом фланге "Шахтера" в матче против "Динамо" я не увидел ничего нового. Мы видели, что была некоторая ротация в последних играх. Не играл Матвиенко, а сейчас он в составе. Причем, провел хороший матч. Что касается правого фланга, то я увидел, что у "Шахтера" в атаке сейчас есть свобода действий. Каштру уже перестроил "Шахтер". Это уже не тот "Шахтер" в атаке, который был при Фонсеке.

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Была очень хорошая тактическая заготовка со стороны "Шахтера": Соломон играл как правый вингер, а Марлос был инсайдом. Соломон всегда перекрывал Миколенко, а мы знаем, насколько хорошо он подключается и насколько он важный игрок для "Динамо". Именно с его фланга исходит наибольшая опасность. Соломон хорошо проявил себя в атаке – его передача привела к взятию ворот", – отметил Шевчук.

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"В этом составе у киевского "Динамо" опять очередная проблема с главными лидерами – Цыганковым и Вербичем. Отмечаю такую особенность, что Цыганков очень тяжело входит в сезон. После зимнего перерыва, после летнего перерыва, всегда у него какие-то проблемы есть. Потом он набирает ход к середине чемпионата, а в конце вообще блестяще выглядит. И потом неожиданно отпуск и опять начинаются какие-то проблемы. Но понятно, что после игры в Брюгге, где не совсем убедительно выглядел Караваев, Хацкевич решил пойти на такой шаг и выпустить на "Шахтер" Цыганкова.

Родригеса мы видели в игре с Брюгге. Он вышел достаточно хорошо для того, чтобы застолбить место в составе в следующей игре. Зная эти вечные проблемы с форвардом в киевском "Динамо", мы видим, что Родригес естественно не является чистой девяткой, но может сыграть на всех атакующих позициях в команде. На мой взгляд, он лучше действует из глубины, чем на острие. Но своей фактурой и передвижениями, он был очень схож на Мбокани. Он достаточно мощный нападающий", – добавил Метревели.

Смотрите, как Шапаренко забивает за "Динамо"

Как известно, в конце прошлого сезона динамовец Шапаренко состриг свою шевелюру. Футболист попрощался с длинными волосами, которые делали его самым заметным футболистом на поле независимо от качества игры. "Гаттузо", – сравнил постригшегося Шапаренко с тогдашним тренером "Милана" партнер Николая по "Динамо" Томаш Кендзера.

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Источник: Канал Футбол

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