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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть матч чемпионата Украины "Ворскла" – "Днепр-1"

Сегодня, 13:32

Список трансляций стартового матча 4-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В субботу, 17 августа, в стартовом матче 4-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома на одноименном стадионе имени Бутовского примет новичка Премьер-лиги "Днепр-1". Матч начнется в 14:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

На старте нового сезона полтавчане потерпели два поражения подряд и лишь в предыдущем матче отпраздновали победу над "Львовом". "Днепр-1" дебютировал в элите победой над "Олимпиком", затем поделил очки с "Зарей", а в предыдущем туре неожиданно уступил дома "Десне".

Обзор героической победы "Ворсклы" над "Львовом":

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Несколько месяцев назад "Днепр-1" впервые в истории встречался с "Ворсклой" в официальном матче – на уровне четвертьфинала Кубка Украины днепряне победили соперника 2:0. Также команды успели провести между собой три спарринга – один матч завершился в пользу днепрян, еще дважды были зафиксированы ничьи.

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Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Виталия Косовского – 2.50, на ничью – 2.95, на победу "Днепр-1" – 2.75.

Смотреть матч "Ворскла" – "Днепр-1":

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И
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Заб.
Пр.
Разн.
О
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1
Шахтер Шахтер Шах
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Пропущеные 8
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Результаты последних матчей: В В В
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ЗаряЗаряЗар
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Пропущеные 5
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Результаты последних матчей: В Н В
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ДинамоДинамоДин
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Пропущеные 6
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ДеснаДеснаДес
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Днепр-1Днепр-1Дне
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МариупольМариупольМар
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Результаты последних матчей: П В Н
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 5
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Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
9
АлександрияАлександрияАле
3
1
0
2
4
6
-2
3
Забитые 6
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: П П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
3
1
0
2
4
7
-3
3
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: В П П
11
КарпатыКарпатыКар
3
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2
1
6
-5
1
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница -5
Результаты последних матчей: П П Н
12
ОлимпикОлимпикОли
3
0
0
3
1
5
-4
0
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

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Источник: Сегодня|Спорт

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