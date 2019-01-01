Где смотреть матч чемпионата Украины "Ворскла" – "Днепр-1"

Список трансляций стартового матча 4-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

В субботу, 17 августа, в стартовом матче 4-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" дома на одноименном стадионе имени Бутовского примет новичка Премьер-лиги "Днепр-1". Матч начнется в 14:00 и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

На старте нового сезона полтавчане потерпели два поражения подряд и лишь в предыдущем матче отпраздновали победу над "Львовом". "Днепр-1" дебютировал в элите победой над "Олимпиком", затем поделил очки с "Зарей", а в предыдущем туре неожиданно уступил дома "Десне".

Обзор героической победы "Ворсклы" над "Львовом":

Реклама

Несколько месяцев назад "Днепр-1" впервые в истории встречался с "Ворсклой" в официальном матче – на уровне четвертьфинала Кубка Украины днепряне победили соперника 2:0. Также команды успели провести между собой три спарринга – один матч завершился в пользу днепрян, еще дважды были зафиксированы ничьи.

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Виталия Косовского – 2.50, на ничью – 2.95, на победу "Днепр-1" – 2.75.

Смотреть матч "Ворскла" – "Днепр-1":

Футбол-2, Live

Oll.tv (в подписке)

Все подробности в спецтеме 4-й тур Премьер-лиги

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама