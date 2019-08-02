"Карпаты" проиграли "Динамо", а теперь встретятся с "Шахтером" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Гранды против львов: анонс центральных матчей второго тура Премьер-лиги Кинзерский Эдуард https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE,%20%D0%91%D1%83%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B%20-%20%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE,%20%D0%91%D1%83%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-02T10:40:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 "Шахтер" впервые сыграет без черных полос, а "Динамо" продолжит львовские гастроли

Только в среду завершились поединки стартового тура украинской Премьер-лиги, а уже завтра начинается 2-й тур. Во Львове одноименный клуб примет "Динамо". В прошлом сезоне оба их рандеву в столице Галичины закончились минимальными победами киевлян (по 1:0), но в одном случае подопечные Александра Хацкевича добыли ее лишь в компенсированное время, в другом – с большим трудом отстояли, доигрывая матч вдевятером.

А "Львов" в межсезонье не стал слабее. "Горожане" сохранили своего лидера Бруно, подписав к нему в пару другого бразильца – Ренана, который, по словам коуча "сине-золотых" Богдана Блавацкого, должен стать открытием сезона. А центр обороны усилили опытным Антоном Братковым (к слову, воспитанником "Динамо"). Волевая победа в 1-м туре в Чернигове (2:1) также должна добавить "Львову" куража. А у "Динамо" пока под вопросом участие Беньямина Вербича, повредившего колено во встрече с "Карпатами". Так что должно быть интересно.

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Более предсказуемым видится исход воскресной встречи "Шахтера" с другим львовским клубом – в прошлом сезоне "горняки" учинили "Карпатам" два разгрома с общим счетом 11:1.

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В этом матче дончане впервые сыграют в домашней форме нового дизайна, без традиционных черных вертикальных полос, но с несколькими оттенками оранжевого. Презентацию ее "Шахтер" проведет на завтрашней открытой тренировке на ОСК "Металлист" в Харькове. Бонусом для болельщиков станет возможность купить абонемент на сезон лично у Жуниора Мораеса. А уже перед самой игрой в воскресенье в зоне сцены Shakhtar Fan Fest с болельщиками встретится экс-капитан, а ныне один из тренеров "горняков" Дарио Срна.

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