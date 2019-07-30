"Горожане" увезли три очка из Чернигова забил победный гол в конце встречи

"Горожане" выиграли на старте УПЛ / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Чемпионат Украины: обзор матча "Десна" – "Львов" – 1:2 https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/098/f69/5d4098f69bbc0.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/098/f69/5d4098f69bbc0.jpg 2019-07-30T22:22:36+03:00 ЧУ по футболу 2019 "Горожане" увезли три очка из Чернигова забил победный гол в конце встречи

Во вторник, 30 июля, в первом туре чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" встречалась со "Львовом". Гости добыли волевую победу благодаря двум голам бразильцев.

"Десна" – "Львов" – 1:2

Голы: Д. Фаворов (32) – Пернамбуко (54), Алваро (86)

"Десна": Паст, Гитченко, Имереков, Д. Фаворов, Огиря, Картушов, Мостовой, Богданов (Кузык, 87), Филиппов, Хлебас (Калитвинцев, 66), А. Фаворов.



"Львов": Бандура, Адамюк, Приймак (Сабино, 68), Братков, Борзенко, Квасный, Мартан, Шина (Алваро, 82), Пернамбуко (Богунов, 72), Ренан, Бруно.

Реклама

Обзор матча "Десна" – "Львов"

Напомним, что возобновился чемпионат 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря". Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом – 1:0.

Ранее мы писали, что Суперкубок Украины-2019 выиграло киевское "Динамо", добыв волевую победу над "Шахтером":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама