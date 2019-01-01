Игрок "Мариуполя": "Мы будем ехать на матч с "Шахтером" с мыслью отобрать очки"

Сергей Чоботенко / Фото: ФК Мариуполь

Бывший футболист "Шахтера", а ныне игрок "Мариуполя" Сергей Чоботенко с нетерпением ожидает встречу с бывшей командой. Ранее, другой игрок "Мариуполя" пригрозил испортить "Шахтеру" праздник. Азовская команда намерена отобрать очки у чемпионов Украины в харьковском матче пятого тура УПЛ.

"Для нас главное было восстановится психологически после поражения от АЗ. Сейчас в команде хорошее настроение, готовимся к игре с "горняками". Времени унывать нет, впереди долгий чемпионат, поэтому идем дальше", – рассказал Чоботенко.

Смотрите обзор матча "АЗ Алкмаар" – "Мариуполь" (4:0)

Отметим, что Чоботенко ранее выступал за донецкий "Шахтер" и теперь планирует отобрать очки у бывшего клуба:

"Я сейчас в Мариуполе на полноценном контракте, и это будет моя первая игра против Шахтера. Для меня лично интересно проверить свои силы на фоне этой команды, всегда хотелось против них сыграть, и вот у меня появилась такая возможность. Мы постараемся это сделать (испортить праздник "горнякам" в День Шахтера – прим). На каждую игру "Мариуполь" выходит с мыслью о победе. Конечно, мы будем ехать и на этот матч с мыслью отобрать очки", – отметил Сергей.

Как мы писали ранее, коуч "Шахтера" прокомментировал перестановки на посту главного тренера "Динамо". "Знаю, что Михайличенко уже был чемпионом с "Динамо" в 2004 году. Очень хороший в прошлом футболист национальной сборной.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Львов" в четвертом туре УПЛ:

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