Источник, близкий к "Динамо", назвал имя нового тренера

Наставник второй раз вернулся к этой должности

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Украинский специалист Алексей Михайличенко назначен главным тренером "Динамо", сообщает журналист Кирилл Крыжановский. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на год по согласованию сторон.

По информации источника, в тренерский штаб вошли Вадим Евтушенко и Михаил Михайлов. Ранее Михайличенко работал спортивным директором клуба. Сообщается, что официально о подписании контракта будет объявлено в ближайшее время.

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Он уже возглавлял "Динамо" в 2002-2004 годах, выиграл два чемпионата, один Кубок и один Суперкубок Украины.

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Напомним, Александр Хацкевич был отправлен в отставку после того, как киевляне сыграли на своем поле вничью 3:3 с "Брюгге" и вылетели из Лиги чемпионов.

Отметим, что в интервью "Сегодня" Юрий Вернидуб дал понять, что готов рассмотреть предложение "Динамо". "А вы назовите мне хоть одного человека, которому "Динамо" предложит, а он сразу пойдет в отказ? Хоть одного? Я думаю, у каждого есть к этому стремление. Но еще раз повторю, вот когда что-то будет, тогда и есть о чем говорить", – сказал Вернидуб.

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