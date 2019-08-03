Коваленко, Бутко и три бразильца не сыграют против "Карпат" в чемпионате Украины

Днем 3 августа донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где завтра в первом домашнем матче сезона-2019/20 встретится с "Карпатами" в рамках второго тура чемпионата Украины. В предварительную заявку на игру главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру внес 21 футболиста:
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Додо, Исмаили
Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете, Тайсон, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо
Нападающие: Жуниор Мораес, Густаво Бланко Лещук, Даниил Сикан
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Отметим отсутствие в заявке на матч с "Карпатами" Виктора Коваленко, Богдана Бутко, Маркиньоса Сиприано, Фернандо и Майкона.
Напомним, в 18:00 на поле ОСК "Металлист" состоится презентация нового домашнего комплекта, а также открытая тренировка для болельщиков. Матч 2-го тура УПЛ "Шахтер" – "Карпаты" начнется 4 августа в 19:30.
Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.
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