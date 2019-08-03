Горняки прибыли в Харьков за день до матча против "Карпат" в Премьер-лиге

Алан Патрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Коваленко, Бутко и три бразильца не сыграют против "Карпат" в чемпионате Украины https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA 2019-08-03T18:05:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Горняки прибыли в Харьков за день до матча против "Карпат" в Премьер-лиге

Днем 3 августа донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где завтра в первом домашнем матче сезона-2019/20 встретится с "Карпатами" в рамках второго тура чемпионата Украины. В предварительную заявку на игру главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру внес 21 футболиста:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Додо, Исмаили

Реклама

Полузащитники: Тарас Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете, Тайсон, Сергей Болбат, Александр Пихаленок, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо

Нападающие: Жуниор Мораес, Густаво Бланко Лещук, Даниил Сикан

Отметим отсутствие в заявке на матч с "Карпатами" Виктора Коваленко, Богдана Бутко, Маркиньоса Сиприано, Фернандо и Майкона.

Напомним, в 18:00 на поле ОСК "Металлист" состоится презентация нового домашнего комплекта, а также открытая тренировка для болельщиков. Матч 2-го тура УПЛ "Шахтер" – "Карпаты" начнется 4 августа в 19:30.

Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама