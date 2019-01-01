"Лажа" во Львове: "Карпаты" начали расследование из-за песни "Я люблю тебя, Москва" на стадионе "Украина"

На матче львовского клуба включили "Moscow Never Sleeps". "Мы найдем, кто это сделал", - заявляют в клубе

Львовский стадион "Украина" / Фото: Facebook

Матч третьего тура УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" (1:1) на львовском стадионе "Украина" ознаменовался скандалом. Перед началом игры на арене включили песню российского исполнителя Тимати и Dj Smash "Moscow Never Sleeps", в которой есть слова: "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя".

На этот инцидент уже отреагировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин. "Прежде всего, конечно, надо извиниться, – заявил Ростислав Ящишин. - А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно".

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Как мы писали ранее, "Карпаты" поднялись с дна Премьер-лиги, взяв очко в матче с "Мариуполем". В домашнем поединке с участником Лиги Европы львовяне забили свой первый мяч в сезоне. Он на счету хорвата Войковича. Благодаря ему "Карпаты" покинули дно турнирной таблицы, на котором теперь в одиночестве расположился "Олимпик", не имеющий ни единого набранного пункта.

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Также сообщалось, что ультрас "Динамо" устроили креативный перформанс в матче с "Шахтером". На трибунах НСК "Олимпийский" они организовали поддержку команды в стиле пляжной вечеринки. Перед матчем болельщики "бело-синих" вывесили тематический баннер: "Геть із пляжу! Ми тут ляжем!". На баннере изображен молодой человек, который отдыхает на пляже. Позади него виднеется эмблема киевского клуба.

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