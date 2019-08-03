Львов – Динамо: онлайн трансляция матча УПЛ 3 августа https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/58a/faa/5d458afaa7a4a.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/58a/faa/5d458afaa7a4a.jpg 2019-08-03T16:26:51+03:00 ЧУ по футболу 2019 Текстовая трансляция поединка второго тура чемпионата Украины

В субботу, 3 августа, в рамках второго тура украинской Премьер-лиги сыграют между собой ФК "Львов" и "Динамо" Киев. Оба клуба успешно стартовали в УПЛ, добыв гостевые победы. "Горожане" в Чернигове разобрались с "Десной" – 2:1, а динамовцы во Львове были сильнее "Карпат" – 2:0.

В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитами вице-чемпионов страны. Котировки на победу "Динамо" – 1.33, на ничью – 4.75, на победу "Львова" – 7.25.

Матч "Львов" – "Динамо" начнется в 19:30 и мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов.

Реклама

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза в УПЛ и все матчи вышли боевыми: три победы на счету "Динамо", один раз выиграл "Львов".

28.07.2018. 2 тур. ФК "Львов" – "Динамо" – 0:1

Гол: Русин (90+2)

2 тур. ФК "Львов" – "Динамо" – 0:1 Гол: Русин (90+2) 28.10.2018. 13 тур. "Динамо" – ФК "Львов" – 0:1

Гол: Тэйлор (21)

13 тур. "Динамо" – ФК "Львов" – 0:1 Гол: Тэйлор (21) 28.04.2019. 26 тур. ФК "Львов" – "Динамо" – 0:1

Гол: Буяльский (24)

26 тур. ФК "Львов" – "Динамо" – 0:1 Гол: Буяльский (24) 26.05.2019. 31 тур. "Динамо" – ФК "Львов" – 2:1

Голы: Беседин (78), Бурда (84) – Алваро (16)

Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий игрока сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт подписан на пять лет.

Этот тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.

Напомним, футбольный сезон в Украине открывал матч за Суперкубое. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама