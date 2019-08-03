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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Львов – Динамо: онлайн трансляция матча УПЛ 3 августа

Сегодня, 16:26

Текстовая трансляция поединка второго тура чемпионата Украины

Львов – Динамо: онлайн трансляция матча УПЛ 3 августа https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/58a/faa/5d458afaa7a4a.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/58a/faa/5d458afaa7a4a.jpg ЧУ по футболу 2019 Текстовая трансляция поединка второго тура чемпионата Украины

В субботу, 3 августа, в рамках второго тура украинской Премьер-лиги сыграют между собой ФК "Львов" и "Динамо" Киев. Оба клуба успешно стартовали в УПЛ, добыв гостевые победы. "Горожане" в Чернигове разобрались с "Десной" – 2:1, а динамовцы во Львове были сильнее "Карпат" – 2:0.

В сегодняшнем поединке букмекеры считают фаворитами вице-чемпионов страны. Котировки на победу "Динамо" – 1.33, на ничью – 4.75, на победу "Львова" – 7.25.

Матч "Львов" – "Динамо" начнется в 19:30 и мы проведем текстовую онлайн-трансляцию встречи с видеоповторами голов. 

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В прошлом сезоне команды встречались четыре раза в УПЛ и все матчи вышли боевыми: три победы на счету "Динамо", один раз выиграл "Львов".

  • 28.07.2018. 2 тур. ФК "Львов" – "Динамо" – 0:1
    Гол: Русин (90+2)
  • 28.10.2018. 13 тур. "Динамо" – ФК "Львов" – 0:1
    Гол: Тэйлор (21)
  • 28.04.2019. 26 тур. ФК "Львов" – "Динамо" – 0:1
    Гол: Буяльский (24)
  • 26.05.2019. 31 тур. "Динамо" – ФК "Львов" – 2:1
    Голы: Беседин (78), Бурда (84) – Алваро (16)

Кстати, накануне матча "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий игрока сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт подписан на пять лет.

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Фото: Getty Images

Этот тот самый Родригес, который в отборочном матче Евро-2020 с Украиной забил гол в собственные ворота.

Напомним, футбольный сезон в Украине открывал матч за Суперкубое. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив  два гола в концовке встречи:

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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