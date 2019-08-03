"Львов" – "Динамо": где смотреть матч чемпионата Украины https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/592/7d5/5d45927d59297.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/592/7d5/5d45927d59297.jpg 2019-08-03T16:56:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Список трансляций поединка украинской Премьер-лиги

Сегодня во втором туре чемпионата Украины по футболу на "Арене Львов" состоится поединок между "Львовом" и киевским "Динамо". Матч начнется в 19:30. Мы ведем онлайн-трансляцию "Львов" – "Динамо".

Интересно, что "Динамо" не проигрывает в УПЛ с 3 декабря прошлого года – 13 побед и 4 ничьи. А вот "Львов" не побеждает дома с 10 ноября – 4 ничьи и 5 поражений. И в сегодняшней встрече подопечные Александра Хацкевича – фавориты в букмекерских конторах. Коэффициент на победу "Динамо" - 1.33, на ничью – 4.75, на победу "Львова" – 7.25.

Расписание и результаты второго тура чемпионата Украины

Реклама

В истории чемпионата Украины команды встречались шесть раз между собой. Пять побед на счету "Динамо" и раз выиграл "Львов". На поле "горожан" киевляне трижды побеждали с одинаковым счетом – 1:0.

Матч "Львов" – "Динамо" будет показан в прямой трансляции на телеканале "Футбол 2", также его можно посмотреть в интернете в подписке на oll.tv.

Напомним, футбольный сезон в Украине открывал матч за Суперкубок. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

Также сообщалось, что Игорь Суркис прокомментировал вероятность приглашения Неймара в "Динамо". Отметим, что в "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро в сутки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама