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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Макгрегор в форме "Шахтера": Мораес поприветствовал звездного "одноклубника"

22 августа, 18:40

Экс-чемпион UFC примерил футболку сильнейшей команды Украины и получил отклик от бомбардира дончан

Конор Макгрегор в форме "Шахтера"

Конор Макгрегор в форме "Шахтера" / Фото: Instagram

На странице "Шахтера" в Instagram появилась сторис с экс-чемпионом UFC в двух дивизионах Конором Макгрегором. Известный ирландец изображен в футболке донецкого клуба. Отметим, что "Шахтер" и Макгрегора объединяет сотрудничество с общим брендом.

Интересно, что нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес весьма оригинально прокомментировал фотографию с Конором Макгрегором в футболке донецкого клуба. "Мой новый одноклубник", – написал Мораес в комментарии к посту в Instagram.

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Как мы писали ранее, полузащитник "Мариуполя" пригрозил испортить "Шахтеру" праздник. Азовская команда намерена отобрать очки у чемпионов Украины в харьковском матче пятого тура УПЛ. Этот поединок пройдет 25 августа, когда будет отмечаться 150-летие Донецка и День Шахтера.

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Фото: "Сегодня"

Также сообщалось, что коуч "Шахтера" прокомментировал перестановки на посту главного тренера "Динамо". "Знаю, что Михайличенко уже был чемпионом с "Динамо" в 2004 году. Очень хороший в прошлом футболист национальной сборной. Это тренер, который глубоко знает украинский футбол, и я уверен, что он проведет великолепную работу в "Динамо", – заявил Луиш Каштру.

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Шахтер Донецк Конор Макгрегор Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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