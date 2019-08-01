Марлос сбил судью в подкате: курьезный момент стартового тура чемпионата

Украинский футбол возобновился после двухмесячного летнего перерыва: вчера завершился первый тур нового сезона Премьер-лиги. Интересно, что в шести матчах не зафиксировано ни одной ничьей – теперь в турнирной таблице чемпионата Украины у шести команд по три очка, а еще у шести – ни одного.
Один из самых забавных эпизодов произошел в центральном поединке первого тура. В первом тайме матча "Александрия" – "Шахтер", когда счет еще не был открыт, полузащитник "горняков" Марлос сделал подкат судье! В борьбе за мяч бразилец с украинским паспортом поскользнулся на газоне и въехал в главного арбитра матча Анатолия Абдулу. Смотрите видео:
Интересно, что на седьмой минуте Марлос не реализовал 11-метровый удар. Этот пенальти стал первым в новом сезоне украинской Премьер-лиги.
Итоги стартового тура чемпионата Украины: автоголы, пенальти и фестиваль молодежи. "Шахтеру" и "Динамо" помогают соперники, "Днепру-1" – чемпионы мира .
Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0.
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