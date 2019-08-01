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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Марлос сбил судью в подкате: курьезный момент стартового тура чемпионата

Сегодня, 17:56

Видео забавного эпизода, который произошел в матче "Александрия" - "Шахтер" в первом тайме при счете 0:0

Марлос сбивает арбитра в матче "Александрия" - "Шахтер". Фото: кадр из трансляции

Марлос сбивает арбитра в матче "Александрия" - "Шахтер". Фото: кадр из трансляции

Марлос сбил судью в подкате: курьезный момент стартового тура чемпионата https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%82 ЧУ по футболу 2019 Видео забавного эпизода, который произошел в матче "Александрия" - "Шахтер" в первом тайме при счете 0:0

Украинский футбол возобновился после двухмесячного летнего перерыва: вчера завершился первый тур нового сезона Премьер-лиги. Интересно, что в шести матчах не зафиксировано ни одной ничьей – теперь в турнирной таблице чемпионата Украины у шести команд по три очка, а еще у шести – ни одного.

Один из самых забавных эпизодов произошел в центральном поединке первого тура. В первом тайме матча "Александрия" – "Шахтер", когда счет еще не был открыт, полузащитник "горняков" Марлос сделал подкат судье! В борьбе за мяч бразилец с украинским паспортом поскользнулся на газоне и въехал в главного арбитра матча Анатолия Абдулу. Смотрите видео:

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Интересно, что на седьмой минуте Марлос не реализовал 11-метровый удар. Этот пенальти стал первым в новом сезоне украинской Премьер-лиги.

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Фото: facebook.com/zelenskiy95

Итоги стартового тура чемпионата Украины: автоголы, пенальти и фестиваль молодежи. "Шахтеру" и "Динамо" помогают соперники, "Днепру-1" – чемпионы мира .

Напомним, что 28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновился чемпионат Украины по футболу. Благодаря голу полузащитника Богдана Леднева, забитому уже на третьей минуте, "Заря" обыграла полтавчан на их поле со счетом 1:0. 

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судья чемпионат Украины Шахтер Донецк Марлос ФК Александрия

Источник: Сегодня|Спорт

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