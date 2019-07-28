Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей

Битва бронзового и золотого медалистов, матч "Карпат" против "Динамо" и другие противостояния первого тура ЧУ

"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером". Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновляется чемпионат Украины по футболу. Первый тур Премьер-лиги растянут на четыре дня: с воскресенья по среду. Центральным поединком стартового тура ЧУ можно назвать матч бронзового призера прошлого сезона "Александрии" и чемпиона "Шахтера", который пройдет в среду. В этот же день состоится игра "Карпаты" – "Динамо".

"Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн Суперкубок Украины

Летом чемпион Украины "Шахтер" сменил тренера:

Воскресенье, 28 июля:

14:00 "Ворскла" – "Заря"

ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv

Букмекеры: 4.00 – 3.15 – 2.05

Вторник, 30 июля:

19:00 "Десна" – "Львов

ТВ: уточняется

Букмекеры: 2.35 – 3.10 – 3.25

19:00 "Колос" – "Мариуполь"

ТВ: уточняется

Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.50

Среда, 31 июля:

19:00 "Днепр-1" – "Олимпик"

ТВ: уточняется

Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60

19:00 "Александрия" – "Шахтер"

ТВ: канал "Футбол 2"

Букмекеры: 8.60 – 5.10 – 1.35

19:30 "Карпаты" – "Динамо"

ТВ: уточняется

Букмекеры: 8.20 – 4.90 – 1.38

Таблица чемпионата Украины:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ОЛИМПИК 0 0 0 0 0-0 0 2 АЛЕКСАНДРИЯ 0 0 0 0 0-0 0 3 ДНЕПР-1 0 0 0 0 0-0 0 4 ДИНАМО 0 0 0 0 0-0 0 5 КАРПАТЫ 0 0 0 0 0-0 0 6 ШАХТЕР 0 0 0 0 0-0 0 7 КОЛОС 0 0 0 0 0-0 0 8 ВОРСКЛА 0 0 0 0 0-0 0 9 ЛЬВОВ 0 0 0 0 0-0 0 10 ДЕСНА 0 0 0 0 0-0 0 11 МАРИУПОЛЬ 0 0 0 0 0-0 0 12 ЗАРЯ 0 0 0 0 0-0 0

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