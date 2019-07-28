Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Битва бронзового и золотого медалистов, матч "Карпат" против "Динамо" и другие противостояния первого тура ЧУ
28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновляется чемпионат Украины по футболу. Первый тур Премьер-лиги растянут на четыре дня: с воскресенья по среду. Центральным поединком стартового тура ЧУ можно назвать матч бронзового призера прошлого сезона "Александрии" и чемпиона "Шахтера", который пройдет в среду. В этот же день состоится игра "Карпаты" – "Динамо".
"Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн Суперкубок Украины
Летом чемпион Украины "Шахтер" сменил тренера:
Воскресенье, 28 июля:
14:00 "Ворскла" – "Заря"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 4.00 – 3.15 – 2.05
Вторник, 30 июля:
19:00 "Десна" – "Львов
ТВ: уточняется
Букмекеры: 2.35 – 3.10 – 3.25
19:00 "Колос" – "Мариуполь"
ТВ: уточняется
Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.50
Среда, 31 июля:
19:00 "Днепр-1" – "Олимпик"
ТВ: уточняется
Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60
19:00 "Александрия" – "Шахтер"
ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 8.60 – 5.10 – 1.35
19:30 "Карпаты" – "Динамо"
ТВ: уточняется
Букмекеры: 8.20 – 4.90 – 1.38
Таблица чемпионата Украины:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ОЛИМПИК
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|АЛЕКСАНДРИЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|ДНЕПР-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|ДИНАМО
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5
|КАРПАТЫ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6
|ШАХТЕР
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7
|КОЛОС
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8
|ВОРСКЛА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|9
|ЛЬВОВ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|10
|ДЕСНА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11
|МАРИУПОЛЬ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12
|ЗАРЯ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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