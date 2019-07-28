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Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей

28 июля, 13:47

Битва бронзового и золотого медалистов, матч "Карпат" против "Динамо" и другие противостояния первого тура ЧУ

"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером"
"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером". Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

28 июля матчем "Ворскла" – "Заря" возобновляется чемпионат Украины по футболу. Первый тур Премьер-лиги растянут на четыре дня: с воскресенья по среду. Центральным поединком стартового тура ЧУ можно назвать матч бронзового призера прошлого сезона "Александрии" и чемпиона "Шахтера", который пройдет в среду. В этот же день состоится игра "Карпаты" – "Динамо".

"Динамо" – "Шахтер" смотреть онлайн Суперкубок Украины

Летом чемпион Украины "Шахтер" сменил тренера:


Воскресенье, 28 июля:

14:00 "Ворскла" – "Заря"
ТВ: канал "Футбол 1", сайт oll.tv
Букмекеры: 4.00 – 3.15 – 2.05

Вторник, 30 июля:

19:00 "Десна" – "Львов
ТВ: уточняется
Букмекеры: 2.35 – 3.10 – 3.25

19:00 "Колос" – "Мариуполь"
ТВ: уточняется
Букмекеры: 3.00 – 3.10 – 2.50

Среда, 31 июля:

19:00 "Днепр-1" – "Олимпик"
ТВ: уточняется
Букмекеры: 2.15 – 3.25 – 3.60

19:00 "Александрия" – "Шахтер"
ТВ: канал "Футбол 2"
Букмекеры: 8.60 – 5.10 – 1.35

19:30 "Карпаты" – "Динамо"
ТВ: уточняется
Букмекеры: 8.20 – 4.90 – 1.38

Таблица чемпионата Украины:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ОЛИМПИК00000-00
2 АЛЕКСАНДРИЯ00000-00
3 ДНЕПР-100000-00
4 ДИНАМО00000-00
5 КАРПАТЫ00000-00
6 ШАХТЕР00000-00
7 КОЛОС00000-00
8 ВОРСКЛА00000-00
9 ЛЬВОВ00000-00
10 ДЕСНА00000-00
11 МАРИУПОЛЬ00000-00
12 ЗАРЯ00000-00

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Сегодня|Спорт

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