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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Матч "Мариуполь" – "Динамо" снова перенесен: Премьер-лига сделала поблажку участникам еврокубков

Сегодня, 13:20

Поединок двух участников еврокубков перенесен на сентябрь из-за плотного графика

/ Фото: Сегодня|Спорт

Матч "Мариуполь" – "Динамо" снова перенесен: Премьер-лига сделала поблажку участникам еврокубков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0 ЧУ по футболу 2019 Поединок двух участников еврокубков перенесен на сентябрь из-за плотного графика

Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести матч четвертого тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо" в связи с участием команд в еврокубках. Поединок должен был пройти 17-18 августа, но был перенесен на 25 сентября. Интересно, что в прошлом году матч между этими командами также был перенесен из-за еврокубков.

Напомним, что "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с бельгийским "Брюгге", а "Мариуполь" в квалификации Лиги Европы сыграет с голландским "АЗ Алкмар". Киевляне проведут ответный матч 13 августа,а азовцы сыграют 15-го числа. В случае успешного преодоления этой стадии их ждут матчи плей-офф, запланированные на 20-22 августа.

"Мариуполь" стартовал в новом сезоне с поражения "Колосу"

4 тур чемпионата Украины:

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17 августа (суббота)

14:00 "Ворскла" – "Днепр-1"

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17:00 "Десна" – "Колос"

18 августа (воскресенье)

17:00 "Олимпик" – "Карпаты"

19:30 "Заря" – "Александрия"

19:30 "Львов" – "Шахтер"

Ранее букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд Лиги чемпионов в паре "Динамо" – "Брюгге". Коэффициенты, установленные букмекерами еще до первой встречи команд, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары.

Первый этап
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Днепр-1Днепр-1Дне
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ШахтерШахтерШах
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ДинамоДинамоДин
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ЗаряЗаряЗар
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Забитые 0
Пропущеные 1
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ЛьвовЛьвовЛьв
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ВорсклаВорсклаВор
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ДеснаДеснаДес
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МариупольМариупольМар
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ОлимпикОлимпикОли
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КарпатыКарпатыКар
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футбол чемпионат Украины Динамо Киев ФК Мариуполь премьер-лига

Источники: Сегодня|Спорт , Премьер-лига

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