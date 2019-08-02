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Матч "Мариуполь" – "Динамо" снова перенесен: Премьер-лига сделала поблажку участникам еврокубков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0 2019-08-02T13:20:17+03:00 ЧУ по футболу 2019 Поединок двух участников еврокубков перенесен на сентябрь из-за плотного графика

Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести матч четвертого тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо" в связи с участием команд в еврокубках. Поединок должен был пройти 17-18 августа, но был перенесен на 25 сентября. Интересно, что в прошлом году матч между этими командами также был перенесен из-за еврокубков.

Напомним, что "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с бельгийским "Брюгге", а "Мариуполь" в квалификации Лиги Европы сыграет с голландским "АЗ Алкмар". Киевляне проведут ответный матч 13 августа,а азовцы сыграют 15-го числа. В случае успешного преодоления этой стадии их ждут матчи плей-офф, запланированные на 20-22 августа.

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4 тур чемпионата Украины:

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17 августа (суббота)

14:00 "Ворскла" – "Днепр-1"

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17:00 "Десна" – "Колос"

18 августа (воскресенье)

17:00 "Олимпик" – "Карпаты"

19:30 "Заря" – "Александрия"

19:30 "Львов" – "Шахтер"

Ранее букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд Лиги чемпионов в паре "Динамо" – "Брюгге". Коэффициенты, установленные букмекерами еще до первой встречи команд, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары.

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