Матч "Мариуполь" – "Динамо" снова перенесен: Премьер-лига сделала поблажку участникам еврокубков

Дирекция Премьер-лиги приняла решение перенести матч четвертого тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо" в связи с участием команд в еврокубках. Поединок должен был пройти 17-18 августа, но был перенесен на 25 сентября. Интересно, что в прошлом году матч между этими командами также был перенесен из-за еврокубков.
Напомним, что "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с бельгийским "Брюгге", а "Мариуполь" в квалификации Лиги Европы сыграет с голландским "АЗ Алкмар". Киевляне проведут ответный матч 13 августа,а азовцы сыграют 15-го числа. В случае успешного преодоления этой стадии их ждут матчи плей-офф, запланированные на 20-22 августа.
"Мариуполь" стартовал в новом сезоне с поражения "Колосу"
4 тур чемпионата Украины:
17 августа (суббота)
14:00 "Ворскла" – "Днепр-1"
17:00 "Десна" – "Колос"
18 августа (воскресенье)
17:00 "Олимпик" – "Карпаты"
19:30 "Заря" – "Александрия"
19:30 "Львов" – "Шахтер"
Ранее букмекеры назвали котировки на выход в следующий раунд Лиги чемпионов в паре "Динамо" – "Брюгге". Коэффициенты, установленные букмекерами еще до первой встречи команд, так и не дали ответ на вопрос, кто фаворит этой пары.
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