"Могли убить друг друга на глазах у президента": бразилец Родриго рассказал о драках в "Динамо"

Бывший защитник киевлян вспомнил, как во время игры "срубил" Алиева и сцепился с Клебером на тренировке

Экс-динамовец Родриго / Фото: pucheronews

Бывший центральный защитник "Динамо" Родриго рассказал о драках, имевших место в команде в "нулевых". В частности, бразилец, ставший с киевлянами чемпионом Украины-2007, вспомнил о своем конфликте с Александром Алиевым, который случился в 2005 году в Полтаве в матче дублирующих составов "Ворсклы" и "Динамо".

Тогда уже в добавленное арбитром время спор между Родриго и Алиевым за право исполнить штрафной удар закончился тем, что Алиев ввел мяч в игру, а возмущенный бразилец тут же ударил Александра, своего одноклубника, по ногам. Арбитр тогда показал Родриго красную карточку и выгнал с поля.

Смотрите видео конфликта Родриго и Алиева в 2005-м

"Я был не прав на сто процентов, – заявил спустя 14 лет бразилец Родриго, которому сейчас 38. – Я был очень экспрессивным и хотел выполнить штрафной удар. Но за штрафные в молодежной команде отвечал Алиев. Это было неуважение с моей стороны и меня заслуженно наказали. В раздевалке я извинился перед Алиевым и конфликт был исчерпан. Правда ли, что Игорь Суркис однажды остановил тренировку из-за нашей драки с Клебером? Да. Клебер - еще тот зверюга, заводился с полоборота. Мы могли поубивать друг друга, если бы президент не вмешался. Мы оба были физически сильны, никто не хотел уступать. Действительно, могли травмировать друг друга в том эпизоде".

При этом на вопрос, выпивал ли он вместе с Милевским и Алиевым, Родриго ответил: "Нет. Мы, бразильцы, были как бы отрезаны от коллектива".

Напомним, ранее Верпаковскис рассказал, как игралось в "Динамо" при Михайличенко 15 лет назад. В частности, Марис прокомментировал слухи о том, будто команда пыталась "слить" Михайличенко, проиграв дома в квалификации ЛЧ "Трабзонспору". "Это полный бред, – заявил Верпаковскис. – Ребята никогда бы ничего подобного не сделали даже во внутренних матчах, не говоря уже о еврокубках. Никто бы не стал рисковать своей карьерой и шансом поиграть в Лиге чемпионов ради такого".

В свою очередь, другой легионер "Динамо" вспомнил, как Суркис уговаривал его не нарушать режим. "Он говорил: "Я хочу тебя видеть у нас в команде, только перестань гулять и пить", – рассказывает серб Милош Нинкович. – Я его послушал и как раз приехал Семин. В следующем сезоне мы выиграли все – чемпионат, Кубок, дошли до полуфинала Кубка УЕФА, но вылетели там от "Шахтера".

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