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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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На матче "Динамо" – "Шахтер" будет работать арбитр из Мукачево

Сегодня, 20:35

В прошлом сезоне Ярослав Козык в "классико" зафиксировал ничью 1:1

Ярослав Козык

Ярослав Козык / Фото: Официальный сайт ФК "Львов"

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил бригады, которые будут работать на матчах 3-го тура украинской Премьер-лиги. Центральный матч между "Динамо" и "Шахтером" доверили обслуживать 38-летнему арбитру Ярославу Козыку из Мукачево. К слову, сегодня появилась сенсационная новость – Мирча Луческу может в субботу возглавить киевское "Динамо".

Ассистентами будут Игорь Алехин (Хмельницкий) и Семен Шлончак (Черкассы), четвертый арбитр – Анатолий Абдула (Харьков).

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В прошлом сезоне Ярослав Козик работал на 13 матчах чемпионата, в которых было показано 60 предупреждений и три красных карточки. Также четыре раза Козык ставил пенальти. Работал арбитр и на матче "Динамо" – "Шахтер" в 30-м туре прошлого сезона, когда была зафиксирована результативная ничья – 1:1.

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Также на матче "Динамо" – "Шахтер" в офлайн-режиме будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR). Ответственным арбитром назначен Николай Балакин (Киевская область), ассистенты – Владимир Володин (Херсон), наблюдатель арбитража – Владимир Петров (Харьков).

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" в Лиге чемпионов с минимальным счетом уступило бельгийскому "Брюгге". Единственный гол в матче был забит с пенальти. А "Шахтер" в первом домашнем матче сезона разгромил "Карпаты".

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Источник: Канал Футбол

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