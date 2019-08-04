Один гол и три удаления: обзор матча "Олимпик" – "Колос"

В воскресенье, 4 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Олимпиком" и "Колосом" из Ковалевки. Поединок выдался богатым на события. Первый тайм гости доигрывали в меньшинстве, а а в конце встречи уже у донецкого клуба было на поле девять футболистом. Три удаления и один гол. Точный удар Виталия Гавриша с пенальти принес вторую победу "Колосу" в Премьер-лиге.
"Олимпик" – "Колос" – 0:1
Гол: Гавриш (68, пен.)
"Олимпик": Пеньков, Цымбалюк (Захеди, 56), Абубакар, Гришко, Фабиньо, Вантух, Политыло (Халими, 67), Ксенз, Тейшейра, Завийский, Диейе (Г. Пасич).
"Колос": Яшков, Черноморец, Сахневич, Парамонов, Гавриш, Смирный, Милько, Ильин (Морозко, 52), Задоя (Кожушко, 83), Нехтий, Костышин (Лысенко, 64).
Предупреждения: Фабиньо (48), Завийский (70), Захеди (85) – Смирный (8, 43), Задоя (49).
Удаления: Пеньков (68); Абубакар (90+4) – Смирный (43, второе предупреждение).
Обзор матча "Олимпик" – "Колос":
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