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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Один гол и три удаления: обзор матча "Олимпик" – "Колос"

Сегодня, 19:37

Новичок Премьер-лиги добыл победу благодаря голу с пенальти

Один гол и три удаления: обзор матча "Олимпик" – "Колос" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/709/c42/5d4709c42f3b8.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/709/c42/5d4709c42f3b8.jpg ЧУ по футболу 2019 Новичок Премьер-лиги добыл победу благодаря голу с пенальти

В воскресенье, 4 августа, состоялся матч второго тура чемпионата Украины по футболу между донецким "Олимпиком" и "Колосом" из Ковалевки. Поединок выдался богатым на события. Первый тайм гости доигрывали в меньшинстве, а а в конце встречи уже у донецкого клуба было на поле девять футболистом. Три удаления и один гол. Точный удар Виталия Гавриша с пенальти принес вторую победу "Колосу" в Премьер-лиге.

"Олимпик" – "Колос" – 0:1
Гол: Гавриш (68, пен.)

"Олимпик": Пеньков, Цымбалюк (Захеди, 56), Абубакар, Гришко, Фабиньо, Вантух, Политыло (Халими, 67), Ксенз, Тейшейра, Завийский, Диейе (Г. Пасич).

"Колос": Яшков, Черноморец, Сахневич, Парамонов, Гавриш, Смирный, Милько, Ильин (Морозко, 52), Задоя (Кожушко, 83), Нехтий, Костышин (Лысенко, 64).

Предупреждения: Фабиньо (48), Завийский (70), Захеди (85) – Смирный (8, 43), Задоя (49).
Удаления: Пеньков (68); Абубакар (90+4) – Смирный (43, второе предупреждение).

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Обзор матча "Олимпик" – "Колос":

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Источник: Сегодня|Спорт

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