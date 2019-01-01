Одной левой: "Десна" нанесла "Днепру-1" небывалое поражение в УПЛ

"Днепр-1" vs "Десна" / Фото: Twitter

Дерзкий новичок футбольной Премьер-лиги Украины "Днепр-1" притормозил. В домашнем матче третьего тура против "Десны" команда Дмитрия Михайленко, доселе не знавшая горечи поражения, вынуждена была капитулировать. Днепряне уступили с минимальным счетом 0:1. Это их дебютный в истории проигрыш в "вышке".

Единственный в матче претендентов на топ-шестерку гол был забит на 67-й минуте. Его автором стал 26-летний нападающий "Десны" Александр Филиппов, который, получив мяч в чужой штрафной площади, левой пробил под рукой у голкипера днепрян Андрея Клишука. Отметим, что Филиппов отмечается голом уже во втором поединке кряду.

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Эта победа позволила "Десне" догнать по набранным очкам "Динамо". Теперь у обоих клубов – по шесть турнирных пунктов.

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Как мы писали ранее, "Десна" после поражения в стартовом туре от "Львова" (1:2) реабилитировалась в матче с "Ворсклой", одолев ее со счетом 2:0. Более того, наставник "Десны" Александр Рябоконь был признан лучшим коучем второго тура УПЛ. Такой оценки специалист удостоился от Всеукраинского объединения тренеров.

Также мы сообщали, что ненужные Хацкевичу – в ударе: Русин и Леднев, забив селянам, помогли "Заре" выбить "Динамо" из зоны ЛЧ. Команда Виктора Скрипника нанесла дебютанту Премьер-лиги "Колосу" первое поражение в "вышке".

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