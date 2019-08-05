Александр Рябоконь / Фото: официальный сайт УПЛ

Наставник "Десны" – лучший тренер второго тура УПЛ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C 2019-08-05T11:58:00+03:00 Футбол Команда Александра Рябоконя обыграла "Ворсклу"

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2019/2020. Самую высокую оценку тренер получил за победу над командой Виталия Косовского.

Как "Десна" обыграла "Ворсклу" в матче чемпионата Украины

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Лучшим тренером второго тура Украинской Премьер-лиги был назван наставник "Десны" Александр Рябоконь, который получил оценку 4,6. Черниговская "Десна" реабилитировалась перед собственными болельщиками за обидное поражение на старте чемпионата Украины от "Львова" и во втором туре дома обыграла полтавскую "Ворсклу". Победу команде Александра Рябоконя принесли точные удары Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.

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Напомним, в стартовом матче второго тура "Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве двух представителей Лиги Европы. Азовцы набрали первые очки, а "Александрия" потерпела второе поражение подряд.

А в другом матче "Динамо" на выезде разгромило "Львов". Киевляне одержали вторую победу во Львове за неделю благодаря дублю Виталия Буяльского и красивому голу Карлоса де Пены.

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