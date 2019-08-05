Наставник "Десны" – лучший тренер второго тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги очередного тура Украинской Премьер-Лиги сезона 2019/2020. Самую высокую оценку тренер получил за победу над командой Виталия Косовского.
Как "Десна" обыграла "Ворсклу" в матче чемпионата Украины
Лучшим тренером второго тура Украинской Премьер-лиги был назван наставник "Десны" Александр Рябоконь, который получил оценку 4,6. Черниговская "Десна" реабилитировалась перед собственными болельщиками за обидное поражение на старте чемпионата Украины от "Львова" и во втором туре дома обыграла полтавскую "Ворсклу". Победу команде Александра Рябоконя принесли точные удары Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова.
Напомним, в стартовом матче второго тура "Мариуполь" обыграл "Александрию" в битве двух представителей Лиги Европы. Азовцы набрали первые очки, а "Александрия" потерпела второе поражение подряд.
А в другом матче "Динамо" на выезде разгромило "Львов". Киевляне одержали вторую победу во Львове за неделю благодаря дублю Виталия Буяльского и красивому голу Карлоса де Пены.
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