Афиша матча / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Онлайн матча "Карпаты" – "Динамо" 31 августа в чемпионате Украины https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/0ba/a92/5d40baa92c75c.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/0ba/a92/5d40baa92c75c.jpg 2019-07-31T09:32:00+03:00 ЧУ по футболу 2019 Текстовая трансляция поединка первого тура Премьер-лиги

В среду, 31 августа, в первом туре чемпионата Украины по футболу сыграют львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". В этом сезоне "Динамо" уже провело один официальный матч. В прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":

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Матч "Карпаты" – "Динамо" состоится на стадионе "Украина" и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн трансляцию поединка с видеоповторами голов. Кстати, у букмекеров фаворит встречи столичный клуб. Котировки на победу "Динамо" – 1.38, на ничью – 4.90, на победу "Карпат" – 8.20.

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