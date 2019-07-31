Онлайн матча "Карпаты" – "Динамо" 31 августа в чемпионате Украины

В среду, 31 августа, в первом туре чемпионата Украины по футболу сыграют львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". В этом сезоне "Динамо" уже провело один официальный матч. В прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":
Матч "Карпаты" – "Динамо" состоится на стадионе "Украина" и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн трансляцию поединка с видеоповторами голов. Кстати, у букмекеров фаворит встречи столичный клуб. Котировки на победу "Динамо" – 1.38, на ничью – 4.90, на победу "Карпат" – 8.20.
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