Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика

Онлайн матча "Карпаты" – "Динамо" 31 августа в чемпионате Украины

Сегодня, 09:32

Текстовая трансляция поединка первого тура Премьер-лиги

Афиша матча

Афиша матча / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Онлайн матча "Карпаты" – "Динамо" 31 августа в чемпионате Украины https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/0ba/a92/5d40baa92c75c.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/0ba/a92/5d40baa92c75c.jpg ЧУ по футболу 2019 Текстовая трансляция поединка первого тура Премьер-лиги

В среду, 31 августа, в первом туре чемпионата Украины по футболу сыграют львовские "Карпаты" и киевское "Динамо". В этом сезоне "Динамо" уже провело один официальный матч. В прошлое воскресенье, подопечные Александра Хацкевича пополнили клубный музей на один трофей. "Динамо" выиграло Суперкубок Украины-2019, добыв волевую победу над "Шахтером":

Реклама

В тренде
Дожди и температурные перепады: синоптики предупредили о непогоде

Матч "Карпаты" – "Динамо" состоится на стадионе "Украина" и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн трансляцию поединка с видеоповторами голов. Кстати, у букмекеров фаворит встречи столичный клуб. Котировки на победу "Динамо" – 1.38, на ничью – 4.90, на победу "Карпат" – 8.20. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

чемпионат Украины Динамо Киев Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Польза меда для здоровья: какие болезни лечит
Польза меда для здоровья: какие болезни лечит
3 убедительные причины начать есть яблоки ежедневно
3 убедительные причины начать есть яблоки ежедневно
В Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка
В Украине стартовала кампания по вакцинации от дифтерии и столбняка
Серена Уильямс создала платье для любого типа женской фигуры
Серена Уильямс создала платье для любого типа женской фигуры
Жану Рено – 71! Лучшие фильмы с актёром в главной роли
Жану Рено – 71! Лучшие фильмы с актёром в главной роли
Лиза Кудроу отмечает 56-летие: лучшие цитаты Фиби из сериала «Друзья»
Лиза Кудроу отмечает 56-летие: лучшие цитаты Фиби из сериала «Друзья»

Популярные статьи

В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда спадет жара
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, когда спадет жараУкраина
Результаты экзит-полов: как Украина проголосовала на парламентских выборах
Результаты экзит-полов: как Украина проголосовала на парламентских выборахРейтинги
Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас
Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчасFun
Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указ
Зеленский уволил Короля Артура: соцсети развеселил новый указУкраина
Результаты выборов Верховной Рады: обработано почти 100% голосов
Результаты выборов Верховной Рады: обработано почти 100% голосовНовости
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости