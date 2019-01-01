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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Онлайн-трансляция матча дерзкого новичка УПЛ "Днепра-1" против "Десны"

Сегодня, 17:54

В поединке на "Днепр-Арене" встречаются претенденты на попадание в топ-шестерку чемпионата Украины

В ранге одного из главных противостояний третьего тура Премьер-лиги Украины оказался поединок дерзкого дебютанта высшего дивизиона "Днепра-1" против черниговской "Десны", местом противостояния которых в воскресенье, 11 августа, стала "Днепр-Арена". Отметим, что по итогам стартовых двух туров чемпионата обе команды оказались в топ-шестерке первенства.

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REUTERS/Maxim Shemetov

"Днепр-1" ранее отличился тем, что дома обыграл "Олимпик" (2:0). При этом на выезде днепряне сыграли вничью с претендующей на многое в этом сезоне "Зарей" (1:1). Хотя команда Дмитрия Михайленко заставила говорить о себе не только благодаря этим поединкам. Наделал шороху тот факт, что "Днепр-1" заявил на сезон Алексея Джона Рауля Эрнандеса Шапаренко. Также в заявку дебютантов "вышки" попал Эзеагбанари Денис-Чигозие Аугустинович.

В свою очередь, "Десна" после стартового поражения от "Львова" (1:2) реабилитировалась в матче с "Ворсклой", одолев ее со счетом 2:0. Более того, наставник "Десны" Александр Рябоконь был признан лучшим коучем второго тура УПЛ. Такой оценки специалист удостоился от Всеукраинского объединения тренеров.

Смотрите, на какие шикарные голы способны игроки "Десны"

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чемпионат Украины Десна Чернигов Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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